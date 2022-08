DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PERFORMANCE ONE AG: Hauptversammlung schafft Voraussetzungen für weitere Wachstumsfinanzierung



31.08.2022

Mannheim, 31. August 2022 - Die Aktionäre der PERFORMANCE ONE AG haben auf der heutigen Hauptversammlung den Wachstumskurs unterstützt und stimmten mit großer Mehrheit dem neu geschaffenen Genehmigten Kapital zu. Zusätzlich beschlossen die Aktionäre auf der ersten Hauptversammlung nach dem erfolgreichen Börsendebut im m:access der Börse München, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten sowie die Falk GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg, auch für die Prüfung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2022 zu wählen.



Denis Lademann, Mit-Gründer und Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: "Wir freuen uns sehr über den Vertrauensvorschuss unserer Aktionäre, uns erneut mit einem Genehmigten Kapital auszustatten. Damit wird es uns möglich sein, unseren Kapitalmarktzugang nach dem erfolgreichen Börsenlisting im m:access aktiv für die weitere Wachstumsfinanzierung zu nutzen, wenn sich entsprechende Opportunitäten ergeben."



Tobias Reinhardt, Mit-Gründer und Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: "Sowohl in unserem Kerngeschäft, dem Angebot von daten- und KI-gestützten digitalen Services unter anderem für Top-Brands wie Mercedes, A.T.U, HDI, als auch bei unseren neuen Lösungen im E-Health- und Business-Intelligence Markt haben wir ausgezeichnete Wachstumsperspektiven. Das durchaus turbulente Umfeld sollte allenfalls das Tempo, aber nicht die Richtung unserer Entwicklung, im Markt für digitale Datenkompetenz überproportional zu wachsen sowie diesen progressiv und aktiv mitzugestalten, beeinflussen. Wir wollen auch weiterhin Wachstum mit Ertragskraft kombinieren, so wie uns das seit 2015 mit Ausnahme von 2021, als die Einmalkosten für den Börsengang anfielen, immer gelungen ist."



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.



IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

