Am 30. August 2022 erhielt CHINT die Explosionsschutz-AK-Zertifizierung für den HLK-Bereich von TÜV Rheinland, einer weltweit führenden unabhängigen Zertifizierungsstelle. Damit werden ein neuer Meilenstein in der ESG-Lokalisierung von CHINT und eine Aufwertung der Produkte des Unternehmens im Hinblick auf Kältemittel im Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikbereich (HLK) erzielt. Die Zertifizierung bestätigt die Konformität der zwölf Niederspannungsprodukte von CHINT aus drei Serien. Zu diesen zählen auch Schütze und Motorschutzschalter, die in verschiedenen Anwendungsszenarien und für zukünftige Trends in der HLK-Branche eingesetzt werden können.

Angesichts des weltweit zunehmenden Umweltbewusstseins stellt Europa mit Nachdruck auf klimafreundliche Kältelösungen um und beschleunigt die Anwendung umweltfreundlicher Kältemittel. Dabei kommt den Branchen HLK, Erdöl und Petrochemie, Kohle und Strom besondere Aufmerksamkeit zu. Als globaler Anbieter intelligenter Energielösungen bringt CHINT die internationale Zertifizierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsprodukten (HLK) voran, lenkt die Entwicklung von Produkten im Energiebereich auf effiziente Weise in die Richtung von CO2-Zielen und unterstützt globale HLK-Kunden dabei, Energie einzusparen und den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken.

Beibei Zheng, Vice President von CHINT Global, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Dass CHINT die erste Explosionsschutz-AK-Zertifizierung für den HLK-Bereich von TÜV China erhalten hat, beweist zum einen, dass unsere Produkte und Systemlösungen die internationalen Explosionsschutzanforderungen erfüllen, zum anderen aber auch unsere Fähigkeit, eine CO2-arme, nachhaltige Entwicklung zu verfolgen."

Guorong Sun, Vice President des Bereichs Industrial Services Cybersecurity Greater China von TÜV Rheinland, sagte hierzu: "Wir freuen uns sehr darüber, dass CHINT die globale Energiewende und die Kältemittelumstellung in der HLK-Branche kontinuierlich unterstützt."

Die von TÜV Rheinland zertifizierten Wechselstromschütze der Serien NC1 und NC8 eignen sich zum Ein- und Ausschalten von Wechselstrommotoren. Die Wechselstrom-Motorschutzschalter der Serie NS2 können für den Motorüberlastschutz eingesetzt werden. Um die Sicherheit der zugehörigen HLK-Geräte bei Kältemittelaustritt zu prüfen, beauftragte CHINT TÜV Rheinland mit der Durchführung der Explosionsschutz-Konformitätsprüfungen, die den Einsatz der Produkte unter realen Bedingungen simulieren.

Was die internationale Lokalisierung betrifft, so hat CHINT stets mit globalen Partnern zusammengearbeitet. CHINT ist eine Kooperationspartnerschaft mit TÜV Rheinland eingegangen und steht mit dem Prüfdienstleister seit mehr als zehn Jahren in regem Austausch. Derzeit stärkt CHINT, das seine Präsenz auf Europa, Amerika, Afrika und Asien ausgeweitet hat, kontinuierlich seine End-to-End-Lieferkapazitäten in den Überseemärkten, fördert die Markenzertifizierung vor Ort und verfolgt die Umsetzung seines kundenorientierten Konzepts mit ausgezeichneten Pre-Services über seine im Ausland angesiedelten Tochtergesellschaften, Produktionszentren und Lagerhäuser.

