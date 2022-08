Das Berliner Photovoltaik-Unternehmen finanziert das rund 90 Millionen Euro teure Vorhaben gemeinsam mit der BayernLB und Siemens Financial Services. Der Solarpark ist bereits im Bau, das gesamte Projekt soll 2023 ans Netz gehen.IB Vogt hat sich mit der BayernLB und Siemens Financial Services auf die Finanzierung eines 135-Megawatt-Solarparks in Polen geeinigt. Wie das Berliner Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist das Projekt bereits im Bau. Demnach erwartet IB Vogt den kommerziellen Betrieb des ersten Abschnitts für September 2022 und die Inbetriebnahme des gesamten Projekt Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...