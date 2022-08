Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -FamiSafe ist die zuverlässigste App für Eltern, die sich Sorgen um die Bildschirmabhängigkeit ihrer Kinder oder ungeeignete Online-Inhalte machen.Eltern versuchen immer, ihre Kinder von Ablenkungen, Süchten und potenziellen Risiken digitaler Geräte fernzuhalten, auf denen Informationen leicht zugänglich sind. FamiSafe V6 wurde entwickelt, um Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren vor Gefahren im Internet zu schützen. Mit neuen Funktionen wie einer verbesserten Webfilter-Klassifizierung und einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche können Eltern die Bildschirmzeit kontrollieren, den Standort in Echtzeit verfolgen und ungeeignete Inhalte auf den Geräten ihrer Kinder leichter erkennen."Direkter Zugang und übermäßiger Kontakt mit dem Internet können negative Folgen haben. Dennoch ist es im digitalen Zeitalter unmöglich, Kinder vom Internet fernzuhalten", erläuterte Peak Yu, Product Director von Wondershare FamiSafe. "Es geht darum, gesunde digitale Gewohnheiten zu kultivieren. Wir haben die neueste Version von FamiSafe entwickelt, damit Eltern die Bildschirmzeit und Online-Aktivitäten ihrer Kinder auch unterwegs genau überwachen können.!Zu den neuesten Updates von FamiSafe V6.0 gehören:- Genaue Klassifizierung der Webfilter: Diese Funktion wurde aktualisiert, um Websites nach Kategorien zu blockieren, die Inhalte für Erwachsene, Drogen, Gewalt und mehr abdecken.- Umfassender Aktivitätsbericht: Erhalten Sie mit einem Klick Details zur Geräteaktivität, z. B. zur App-Nutzung, zur täglichen Telefonaktivität und zu den Online-Präferenzen, um die Online-Gewohnheiten Ihrer Kinder zu ermitteln.- QR-Code Pairing: Die Gerätekopplung kann mühsam und zeitaufwendig sein. Eltern können ihre Geräte innerhalb von Sekunden mit den Geräten ihrer Kinder synchronisieren, indem sie einfach einen QR-Code scannen.- Einstellungen zur Anpassung: Eltern können ihre häufig verwendeten Funktionen zur Symbolleiste hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können.Während FamiSafe mit diesen Upgrades eine reibungslosere Nutzererfahrung bietet, können Eltern auch mit den bestehenden Funktionen beruhigt sein: Blockieren Sie Apps nach Kategorien, wenden Sie Bildschirmzeitbeschränkungen mit Lern-/Schlafzeiten an, erhalten Sie Hinweise auf riskante Mitteilungen, verfolgen Sie Standorte in Echtzeit und mehr.Vom 23. August bis 30. September startet Famisafe die Online-Challenge SchoolSafetyMatters für Eltern, um zu lernen, wie Kinder von potenziellen Cybersicherheitsrisiken auf sozialen Netzwerken und Websites ferngehalten werden können. Die Gewinner erhalten eine 500 $ Amazon-Karte und FamiSafe 1-Jahres-Lizenz. Klicken Sie auf https://famisafe.wondershare.com/back-to-school.html, um mehr zu erfahren.Kompatibilität und PreisWondershare Famisafe ist kompatibel mit Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook und Kindle Fire. Der Preis beginnt bei 60,99 $ pro Jahr. Für kostenlose Testversionen und Downloads besuchen Sie bitte https://famisafe.wondershare.de/ oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC31pSxVMdUe7jBfxW6oc7WA), Facebook (https://www.facebook.com/famisafe), Twitter (https://twitter.com/famisafe) und Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_famisafe/).Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.MedienkontaktShearer WangWondershareshearerw@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1881477/Wondershare_FamiSafe_V6_0_eases_minds_parents_Features_ensure_kids.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpgPressekontakt:+86 18120144292Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5310148