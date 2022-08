Hamburg (ots) -Das 9 EUR Ticket der Deutschen Bahn hat in diesem Sommer für ordentlich Furore gesorgt. Nach wie vor ist das Thema allgegenwärtig.Nun bleibt die Frage: Wie geht es weiter? Die Antwort darauf: Das 9 EUR Ticket geht in die Verlängerung. Aber nicht bei der Bahn, sondern in den CinemaxX Kinos. Denn für ein Kinoticket zusammen mit einem Softdrink zahlen die Kinofans im Aktionszeitraum diesen einmaligen Sparpreis.Dazu Frank Thomsen, General Manager von CinemaxX "Wir haben die Diskussion um das 9 EUR Ticket zum Anlass genommen, mit einem extrem attraktiven Angebot wieder Raum für Erlebnisse und eine Auszeit vom Alltag zu schaffen. Denn Kino ist für alle! Im Gegensatz zu unserem Vorgänger gilt jedoch: Das CinemaxX 9 EUR Ticket ist das einzige, das man in vollen Zügen genießen kann."Erhältlich ist das Angebot exklusiv online und nur im September. Wer sich das CinemaxX 9 EUR Ticket dann sichert, kann es bis Ende November einlösen und die größten Filmhighlights im Herbst erleben. Zum Beispiel: TICKET INS PARADIES mit George Clooney und Julia Roberts, HALLOWEEN ENDS für alle Horrorfans, deutsche Unterhaltung mit DER NACHNAME oder der Marvel Blockbuster BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER.Vertrieben wird das CinemaxX 9 EUR Ticket nicht allein über die Kinowebsite, sondern auch zusammen mit einer ganzen Reihe großer Partner.Frank Thomsen:"Das CinemaxX 9-Euro-Ticket ist ein attraktives Angebot für unsere Gäste. Aus unserer Sicht hat dieses Bundle Relevanz für viele Haushalte in Deutschland. Aus diesem Grund arbeiten wir kontinuierlich an der Erweiterung unserer Distribution und freuen uns über die Vermarktung durch OTTO, About You und Groupon. Weitere Partner werden noch auf den Zug aufspringen."Die Idee und die Kampagne zur Aktion ist von der Hamburger Kreativagentur TRACK, die seit einem Jahr für CinemaxX tätig ist. CCO Britta Poetzsch: "Jetzt ist Zeit für Kino: Denn nur im Kino können wir mit allen Sinnen eintauchen in Geschichten. Mit dem CinemaxX 9 EUR Ticket kommt man deshalb viel weiter als nur von Sylt nach Mittenwald. Man kommt überall hin, wohin uns große Geschichten mitnehmen können."Link zum Angebot auf CinemaxX.de: https://www.cinemaxx.de/shop/produkt/cinemaxx-9-ticket-2d-kinogutschein-softdrinkDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Von der Zentrale aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 31 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt zehn Ländern an 228 Standorten mit 1.997 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Lettland, Litauen und Taiwan.Über TRACKTRACK ist die Agentur für Markenführung in der vernetzten Welt. 160 Mitarbeiter vereinen das Verständnis für Marke und Kundenzentrierung, für Systeme und Daten in einer Agentur, um relevante Kommunikationslösungen entlang der Customer Journey für individuelle Konsumentenbedürfnisse zu schaffen. Vom Standort Hamburg aus betreut TRACK Kunden wie Barmenia, BMW Motorrad, FERRERO, HVV, L'Oréal, Samsung, McDonald's, Miles & More, MINI, Samsung und Vodafone.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHCinemaxX Marketing Teampresse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/5310154