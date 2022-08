Die Sektkorken knallen heute bei Roblox. Schließlich hüpft die Aktie satte rund zwei Prozent nach oben. Auf 39,91 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser Tiefpunkt liegt bei 37,79 USD. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...