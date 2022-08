Eschborn (ots) -Am gestrigen Dienstagabend war es endlich soweit: Rund 1200 Gäste, darunter namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, kamen im Kurhaus Wiesbaden zusammen, um gemeinsam mit Hauptsponsor LG SIGNATURE und dem Rheingau Musik Festival den außergewöhnlichen Klängen von Star-Pianist Jan Lisiecki zu lauschen. Gleichzeitig konnten die Gäste am Konzertabend einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Nachwuchskünstler*innen leisten."Zukunft Klassik e.V. (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zukunft-klassik.de%2F&data=05%7C01%7Clg%40markenzeichen.de%7C1dbf4a80a9ac451dff3908da8b34c6cf%7C4c54153c7bde4b79a7cea72542af9366%7C1%7C0%7C637975356031455249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tVOUiLE8mG69H6IANs8fzKI7hKs0wc4QXFocFyL45II%3D&reserved=0)" durfte sich daher über großzügige Spenden des klassik-affinen Wiesbadener Publikums freuen: Der gemeinnützige Verein setzt sich gezielt dafür ein, international aufstrebenden Musiktalenten wieder regelmäßige Auftritte zu ermöglichen. LG SIGNATURE stellte seinerseits einige seiner hochwertigen Produkte zur Verfügung, sodass sich den Gästen im Rahmen einer attraktiven Tombola etwa die Chance auf ein High-End TV-Gerät, den 83-Zoll LG OLED evo TV C2 (https://www.lg.com/de/tv/lg-oled83c27la), bot."Wir sind LG SIGNATURE und dem Rheingau Musik Festival für die Unterstützung durch die gemeinsam realisierte Spenden-Tombola sehr dankbar und freuen uns, damit die Zukunft des klassischen Musiknachwuchses in verschiedenen Förderprojekten sicherstellen zu können. Der gemeinnützige Verein Zukunft Klassik e.V. begleitet nicht nur die Karrieren von internationalen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern, sondern unterstützt ebenso Künstlerinnen und Künstler aus Entwicklungsländern sowie gemeinnützig organisierte Ensembles bei der Entwicklung und Umsetzung musikalischer Projekte", freut sich Markus Treier, Vorsitzender Zukunft Klassik e.V..Auch prominente Gäste, wie Bettina Zimmermann, Andrea Sawatzki oder Christian Berkel sowie Nadine Warmuth, Frauke Ludowig und Jochen Schropp standen begeistert hinter dem Benefiz-Gedanken des Konzerts und zeigten sich beeindruckt von der besonderen Atmosphäre des Wiesbadener Kurhaus und der exzellenten musikalischen Darbietung Jan Lisieckis.Gefühl pur - das zeigte der Künstler gemeinsam mit dem Norwegian Chamber Orchestra in den zwei Werken von Chopin, dem Klavierkonzert Nr.1 e-Moll op. 11 und Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21 dem begeisterten Publikum. Nichts anderes war zu erwarten von dem 27-jährigen kanadischen Ausnahmetalent, der bereits seit Jahren nicht mehr aus der Klassikszene wegzudenken ist."Wir freuen uns sehr, dass dieser Benefizabend ein solcher Erfolg war und wir eine beachtliche Summe für den guten Zweck generieren konnten. LG SIGNATURE engagiert sich seit Jahren für die Kunst-, Musik- und Kulturszene und zeigt auch beim Rheingau Musik Festival, wie wichtig der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung ist", so Harry Kim, CEO LG Electronics Deutschland.Aussagekräftiges Bildmaterial finden Sie hier (https://presse.lg.de/2022/08/31/musikgenuss-fuer-den-guten-zweck-benefizkonzert-von-lg-signature-und-rheingau-musik-festival/), Video-Impressionen sowie O-Töne der anwesenden Gäste stehen hier (https://vimeo.com/744729970/3d74cb6c62) zur Verfügung und hier (https://markenzeichengruppe.wetransfer.com/downloads/9ff32369d9512899bf63e2c60b12c4a320220830192625/7dd938) zum Download bereit.Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com/de/lg-signature/rheingau-musik-festival und www.rheingau-musik-festival.de.Pressekontakt:LG Electronics Deutschland GmbHCaroline FunkHead of CommunicationsAlfred-Herrhausen-Allee 3-565760 EschbornTel.: +49 6196 / 5821-320eMail: caroline.funk@lge.commarkenzeichen GmbHAgenturAnne WecklerSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel.: +49 157 58250940eMail: a.weckler@markenzeichen.demarkenzeichen GmbHOriginal-Content von: LG Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57776/5310166