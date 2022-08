E-Mail ist das häufigste Einfallstor für Cyberangriffe und muss dementsprechend abgesichert werden.München - Das IT-Analystenhaus Omdia stuft die Retarus Secure Email Platform im aktuellen Report "On the Radar" als sichere und flexible Komplettlösung für Business E-Mail ein, die für heutige Marktanforderungen und Cyberbedrohungen bestens gewappnet ist. Die Cloud-Lösung von Retarus bietet laut Omdia ein umfassendes Set an Funktionen, die für Sicherheit und Compliance im ein- und ausgehenden E...

