Am Dienstag hat Netflix bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei Manager des Social-Media-Unternehmens Snap eingestellt hat. Beide haben Erfahrungen im Marketing- und Werbungsbereich, was auf einen Zusammenhang mit dem vom Streaminganbieter geplanten werbefinanzierten Abo schließen lässt. Die Aktie gewinnt am Mittwoch rund fünf Prozent.Snap bestätigte, dass Jeremi Gorman und Peter Naylor das Unternehmen verlassen. Nun heuern diese bei Netflix an. Gorman war Chief Business Officer bei Snap und ...

