Der EUR/USD hat in dieser Woche begonnen, sich wieder an seine höhere kurzfristige Zinsdifferenz anzunähern, aber es werden weitere gute Nachrichten zum europäischen Gasmarkt benötigt, um die Unterbewertungslücke zu schließen, so die Wirtschaftsexperten der ING. Nord Stream-Schließung mahnt zur Vorsicht "Da die Schließung der Nord-Stream-Pipeline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...