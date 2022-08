Unterföhring (ots) -- Ein Sky Original Film produziert von Cattleya and Groenlandia- Regie führt Francesco Carrozzini, basierend auf dem Roman "Midnight Sun" von Jo Nesbø'- Mit Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, Peter Mullan und Charles Dance- "The Hanging Sun" läuft am 10. September außer Konkurrenz als Abschlussfilm der 79. Filmfestspiele von Venedig und startet Ende 2022 nur auf Sky und WOW- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/630f33e5203d4770cade6d67Unterföhring, 31. August 2022 - Sky veröffentlicht heute den ersten Trailer zu "The Hanging Sun". Der Film von Regisseur Francesco Carrozzini wird am 10. September außer Konkurrenz als Abschlussfilm der 79. Filmfestspiele von Venedig gezeigt und startet Ende 2022 exklusiv auf Sky und WOW. Produziert wird der Film von den führenden italienischen Produktionsfirmen Cattleya und Groenlandia sowie von Sky Studios.Basierend auf dem Roman "Midnight Sun" von Jo Nesbø spielt dieser Noir-Thriller in der geheimnisvollen Atmosphäre des norwegischen Sommers, in dem die Sonne nie untergeht. In dem von Stefano Bises geschriebenen Film spielen Alessandro Borghi ("Devils"), Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey"), Sam Spruell ("Snow White and the Huntsman"), Frederick Schmidt ("Angel Has Fallen"), Raphael Vicas ("Grantchester"), Peter Mullan ("My Name is Joe") und Charles Dance ("Game of Thrones").Über "The Hanging Sun":John (Alessandro Borghi) ist auf der Flucht, weil er einen mächtigen Verbrecherboss verraten hat: seinen Vater (Peter Mullan). Um seinen Vater und seinem Bruder (Frederick Schmidt) zu entkommen, macht sich John auf den Weg in den Norden und sucht Zuflucht tief im Wald in der Nähe eines abgelegenen Dorfes, wo die Religion dominiert, die Sonne nie untergeht und die Bewohner aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Das Einzige, was zwischen John und seinem Schicksal steht, sind Lea (Jessica Brown Findlay) und ihr neugieriger Sohn Caleb (Raphael Vicas). Während die Mitternachtssonne Realität und Fantasie zu verwechseln scheint, quält John eine Vergangenheit. Lea kämpft dagegen mit ihren eigenen Dämonen: Ihr gewalttätiger Ehemann (Sam Spruell) kam bei einem Unfall im Meer ums Leben und viele Dorfbewohner glauben, dass sie etwas damit zu tun hatte.Der internationale Vertrieb wird von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios übernommen.Sky Cinema ist die Heimat von Sky Original Filmen. Jeden Monat kommen brandneue Filme hinzu, neben einer einzigartigen Auswahl an aktuellen Kinostarts und einer umfangreichen On-Demand-Bibliothek.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.dePressekontakt:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5310192