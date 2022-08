Wie DER AKTIONÄR berichtet hat, befindet sich Snap aktuell in der größten operativen Krise seiner Geschichte. Um den Druck etwas zu senken will das US-Unternehmen nun laut Medienberichten rund jede fünfte Stelle streichen. An der Börse geht es für die Papiere derweil deutlich nach oben, aus Sicht der Analysten scheint das weitere Aufwärtspotenzial allerdings begrenzt. Bei der Foto-App Snapchat lässt das Wachstum weiter nach - die Betreiberfirma Snap reagiert nun mit Stellenabbau. 20 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...