"Wer soll das noch bezahlen?" wird zur Frage in Dauerschleife. Was in dieser Lage wohl noch am besten hilft, ist Verzicht. Autoverzicht. In der Stadt bedeutet das: Fahrrad und Füße wo immer es geht. Bahn und Bus wären zwar auch schön, doch da das Neun-Euro-Ticket ja ebenso ausläuft, sind sie preislich keine Alternative.



Auf dem Land allerdings ist der Verzicht ungleich schwerer, oft sogar unmöglich. Ohne Auto kommt man nicht zur Arbeit, in den Supermarkt oder zum Sportverein. Fahrgemeinschaften, mehr Arbeit von zu Hause oder der Verzicht auf das zwar größere, aber weiter entfernte Einkaufszentrum bringen nur wenig Linderung. Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen sinkenden Ölpreis und auf ein Entlastungsprogramm der Regierung, das nicht nur drei Monate gilt.



