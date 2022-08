DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.517,25 -1,25% -18,17% Stoxx50 3.501,61 -1,38% -8,30% DAX 12.834,96 -0,97% -19,20% FTSE 7.288,90 -0,99% -0,31% CAC 6.125,10 -1,37% -14,37% DJIA 31.767,79 -0,07% -12,58% S&P-500 3.988,63 +0,06% -16,31% Nasdaq-Comp. 11.906,96 +0,20% -23,89% Nasdaq-100 12.371,52 +0,23% -24,19% Nikkei-225 28.091,53 -0,37% -2,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 148,05 -42 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,08 91,64 -0,6% -0,56 +28,3% Brent/ICE 96,80 99,31 -2,5% -2,51 +30,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 239,99 265,33 -9,5% -25,34 +344,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,67 1.723,83 -0,2% -4,16 -6,0% Silber (Spot) 18,13 18,53 -2,1% -0,39 -22,2% Platin (Spot) 851,40 851,00 +0,0% +0,40 -12,3% Kupfer-Future 3,51 3,55 -0,9% -0,03 -20,7%

Die Ölpreise setzen ihre jüngste Abwärtstendenz fort, wenn auch mit etwas gebremstem Tempo. Für die Sorten Brent und WTI geht es um bis zu 2,5 Prozent abwärts. Der Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten fiel deutlich höher aus als erwartet. Die Benzinlagerbestände fielen sogar auf den tiefsten Stand seit 9 Monaten. Belastend wirkt zudem weiterhin ein mögliches neues Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran, womit dann zusätzliches iranisches Öl an den Markt kommen würde. Daneben herrscht weiterhin Ungewissheit, ob die Opec+ über mögliche Ölförderkürzungen nachdenkt. Gewissheit könnte hier die nächste Sitzung der Opec+ am Montag bringen.

Der Goldpreis leidet unter den Leitzinsanhebungen rund um den Globus und unter dem tendenziell festen Dollar. Die Feinunze verliert 0,2 Prozent.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Ein zwischenzeitlicher deutlicherer Erholungsversuch konnte sich aber nicht behaupten, denn die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen bestehen weiter. Der Markt kämpft um eine Richtung, da die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag möglicherweise den Anlass für einen Stimmungsumschwung bei den Anlegern bilden können. Einen Vorgeschmack lieferte am Mittwoch der ADP-Beschäftigungsbericht für August, der deutlich schwächer ausfiel als erwartet. Dies stützt aber kaum, da die Anleger nicht davon ausgehen, dass es die Falkenhaftigkeit der Fed abbremst. HP verbilligen sich um 5,9 Prozent, nachdem der Computer- und Druckerhersteller einen Umsatzrückgang vermeldet und den Ausblick gesenkt hat. Hewlett-Packard Enterprise (HPE) hat hingegen im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Aktien steigen um 0,1 Prozent.Snap steigen um 9,2 Prozent. Das soziale Netzwerk wolle 20 Prozent der Belegschaft abbauen, berichtet das US-Technikportal The Verge. Die Aktien von Alibaba (+1,9%) und JD.com (+2,9%) legen zu nach einem Bericht, wonach die chinesischen E-Commerce-Riesen zu den ersten Unternehmen gehören, die nach einem wichtigen bilateralen Abkommen über finanzielle Transparenz für eine Inspektion durch US-amerikanische Wirtschaftsprüfer ausgewählt wurden. Dabei geht es um eine Verhinderung des Delisting an US-Börsen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Das Umfeld bleibt schwierig, die Anleger halten sich zurück. Die europäischen Verbraucherpreise sind im August gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen und lagen um 9,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. "Für die EZB sind das keine guten Nachrichten", meinte die VP Bank: "Die europäischen Währungshüter haben es versäumt, rechtzeitig den Hebel umzulegen. Nun hinken sie der Teuerungsentwicklung hinterher". Zur Energiekrise gab es neue Hiobsbotschaften. Denn Polen muss wegen geplatzter Gaslieferverträge kurzfristig zukaufen. Auch der Einfluss der Fehlspekulation bei Wien Energie auf die Zuverlässigkeit der Lieferverträge sei noch nicht sicher. Und durch die Pumpleitung Nord Stream 1 fließt nun mindestens drei Tage lang kein Gas mehr. Weiter unter Druck standen Versorgerwerte, ihr Stoxx-Branchenindex verlor 2,6 Prozent. Mit plus 4,5 Prozent lagen Unicredit viel besser als der Bankensektor insgesamt im Markt. Die Bank hat mitgeteilt, dass die EZB die zweite Tranche ihres 2021 aufgelegten Aktienrückkaufprogramms genehmigt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:48 Uhr Di, 18:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0067 +0,5% 1,0017 1,0023 -11,5% EUR/JPY 139,56 +0,4% 138,64 139,05 +6,6% EUR/CHF 0,9809 +0,5% 0,9752 1,0262 -5,5% EUR/GBP 0,8638 +0,5% 0,8581 0,8600 +2,8% USD/JPY 138,64 -0,1% 138,38 138,72 +20,4% GBP/USD 1,1653 -0,0% 1,1675 1,1653 -13,9% USD/CNH (Offshore) 6,8950 -0,4% 6,9020 6,9223 +8,5% Bitcoin BTC/USD 20.133,09 -1,5% 20.432,06 20.432,06 -56,5%

Der Dollar gibt seine Tagesgewinne wieder ab. Teilnehmer shen darin eine reine Gegenbewegung. Zur Zeit spräche vieles für doie US-Devise, so die erwartet falkenhafte Geldpolitik der Fed. Die UBS verweist zudem auf die Energiekrise in Europa und den trüben Konjunkturverlauf in China. Diese Entwicklungen stützten den vermeintlich sicheren Dollar-Hafen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die negativen Vorgaben der US-Börsen belasteten nur anfangs stärker. Auf der Verliererseite fand sich die Börse Schanghai, wo der Composite-Index um 0,8 Prozent nachgab. Neuerliche pandemiebedingte Lockdowns und schwache Einkaufsmanagerindizes weckten Befürchtungen, dass die chinesische Wirtschaft in eine Rezession abrutschen wird. Der Hang-Seng-Index schaffte im Verlauf den Dreh ins Plus und tendierte im späten Handel 0,1 Prozent höher. Unter den Einzelwerten sackten BYD um 8,4 Prozent ab. Berkshire Hathaway, die Holding von Investoren-Legende Warren Buffett, hat einen Teil ihres BYD-Aktienpakets verkauft. Das belastete auch andere Auto-Aktien. Unter anderem büßten Guangzhou Automobile Group 3,8 Prozent ein. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent im Minus, aber deutlich erholt von seinem Tagestief. Die japanische Industrieproduktion war im Juli wider Erwarten gestiegen. Vor allem das Vorgehen der Federal Reserve wurde als Grund für die Kursverluste japanischer Banken genannt. UFJ Financial verloren 1,0 Prozent, Aozora Bank und Sumitomo Mitsui Financial Group jeweils 0,5 Prozent. Auch der Kospi in Seoul machte anfängliche Verluste mehr als wett und ging 0,9 Prozent höher aus dem Handel. Die geplante Lockerung pandemiebedingter Einreisevorschriften gab erneut Aktien des Reise- und Touristiksektors Auftrieb.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Merck KGaA und Guardant Health

verstärken Kooperation bei Krebs-Medikamenten. Die Kooperation soll sich auf die Entwicklung von Therapien für zentrale Krebsindikationen mit hohem ungedecktem Bedarf konzentrieren. Der deutsche Pharmakonzern wird eng mit den Datenwissenschaftlern von Guardant Health an einer Reihe von Therapie-Entwicklungsinitiativen arbeiten. Dabei sollen genomischen und klinischen Informationen verwendet werden, die über die GuardantINFORM Real-World-Evidence (RWE)-Plattform zugänglich sind.

Die Aareal Bank

bekommt sechs noche Aufsichträte. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, haben die Aktionäre auf der virtuellen Hauptversammlung Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Wagner und Sylvia Seignette verbleiben laut Mitteilung im Aufsichtsrat.

Eurowings-Piloten

stützen Gewerkschaft VC in Tarifverhandlungen. In einer Urabstimmung mit einer Wahlbeteiligung von knapp 90 Prozent votierten 97,7 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für die Unterstützung der Tarifkommission der Pilotengewerkschaft, wie die VC mitteilte. Das erforderliche Quorum wurde damit deutlich überschritten.

GM, SAIC

präsentieren Cabrio-E-Auto in China im September. Der Mini EV ist ein kleiner Zweisitzer, mit einem Preis von 5.000 US-Dollar relativ günstig zu haben. Das Cabrio, im Grund eine neue Version des Mini EV, soll preislich eher bei 6.000 Dollar liegen. Der neue Mini EV wird wahrscheinlich nicht in den USA verkauft werden. Er basiert auch nicht auf GMs Ultium E-Auto-Plattform in den USA.

Walmart

verstärkt sein Rindfleischgeschäft und beteiligt sich an einem geplanten Verarbeitungsbetrieb im US-Bundesstaat Nebraska. Ziel ist es, das Fleischangebot und die Verarbeitungskapazität in der Rindfleischindustrie zu erhöhen.

Tencent und Netease

investieren in ausländische Videospielstudios. Tencent Holdings, das größte Videospielunternehmen der Welt, hat einen Anteil von 16,25 Prozent an der in Tokio ansässigen Fromsoftware Inc. erworben, dem Entwickler des beliebten Action-Rollenspiels Elden Ring, teilte die Muttergesellschaft des japanischen Studios, Kadokawa Corp. mit. Und Netease hat die in Paris ansässige Quantic Dream SA übernommen, das Studio hinter den Abenteuerspielen "Heavy Rain" und "Detroit: Become Human".

