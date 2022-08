In der heutigen Folge von "Boom und Bust" sprechen wir mit Andreas Steno Larsen über die Energiekrise in Deutschland und Europa: "Energiekrise - sind wir Deutschen verrückt", so lautet der provokante Titel der Sendung. Andreas Steno Larsen, ehemaliger chief strategist bei der skandinavischen Großbank Nordea und derzeit Senior Editor bei Real Vision, wirft (als Däne) ...

