Der Elektroladesäulenhersteller ChargePoint hat am Dienstag seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Während sich der Umsatz beinahe verdoppelte, lobten Analysten besonders die Margenentwicklung. An der Wall Street geht es für die ChargePoint-Aktie am Mittwoch mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich stark nach oben.Konkret kletterte der Erlös im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraums um 93 Prozent auf rund 108 Millionen Dollar. Gleichzeitig verschlechterte sich die operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...