The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2022



ISIN Name

DE000A0JCY11 MYNARIC AG INH O.N.

AU0000174583 GOLDOZ LTD.

CA17277R1001 CIRRUS GOLD CORP.

US25063G3039 DESTINY MEDIA DL-,001

US6390571080 NATWEST GROUP ADR 2 LS 1

