Sitel Group, einer der weltweit größten Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich Kundenerlebnis (Customer Experience, CX), gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den European Contact Centre Customer Service Awards (ECCCSAs) 2022, die bereits zum 22. Mal verliehen werden, 15 Mal in 12 Kategorien als einer der Finalisten ausgezeichnet wurde.

Die ECCCSAs sind das am längsten laufende und größte Auszeichnungsprogramm im Bereich Kundenkontakt, mit dem Organisationen in ganz Europa ausgezeichnet werden, die bei der Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen für Kunden eine Vorreiterrolle spielen.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kundenerlebnis bietet Sitel Group eine breite Palette von Produkten und Lösungen für ihre mehr als 700 Kunden an und sorgt jeden Tag für mehr als 8 Millionen Kundenerlebnisse. Nach einem eingehenden Beurteilungsprozess wurden die Innovationen des Unternehmens in der CX-Branche in mehreren Kategorien gewürdigt, darunter:

Sitel UK, Effektivstes Management von Nachfragespitzen: Finalist

Sitel UK, Effektivster Ansatz zur Mitarbeiterbindung: Finalist

Sitel UK Programm zur Automatisierung von Nachsendebeschwerden bei der Royal Mail Group, Effektivste Implementierung der Automatisierung Finalist

Sitel UK und OVO, Effektivste Technologieanwendung (CX): Finalist

Sitel UK HS2, Beste BPO-Partnerschaft (klein): Finalist

Sitel Spanien Havaianas mehrsprachiger Kundenservice, Bester mehrsprachiger Kundenservice: Finalist

Sitel Spanien, Madrid MAXhub, Bestes neues Kontaktzentrum: Finalist

Sitel Group (Sitel Portugal, Sitel Griechenland Sitel Spanien), Bester paneuropäischer Kontaktzentrumsbetrieb: Finalist

Sitel Portugal, Automobilindustrie, Bestes Redesign des Kundenerlebnisses: Finalist

Sitel Portugal GoPro, Bestes kleines Kundenservice-Team: Finalist

Sitel Portugal Vivino, Bestes kleines Kundenservice-Team: Finalist

Sitel Portugal GoPro, Bester mehrsprachiger Kundendienst: Finalist

Sitel Portugal, Maria Bot, Effektivste Technologieanwendung (EX): Finalist

Sitel Portugal, Compliance-Team, Bestes unterstützendes Team (Kunde): Finalist

Sitel Portugal, Versicherungskampagne, Effektivste Automatisierungsimplementierung: Finalist

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir bei den European Contact Centre Customer Service Awards in 12 Kategorien zu den Finalisten zählen", sagte Olivier Camino, Global COO bei Sitel Group. "Diese Würdigung ist eine Bestätigung für die menschenzentrierten CX-Lösungen, die wir im Laufe unserer jahrzehntelangen Tätigkeit für Marken auf der ganzen Welt entwickelt haben, sowie für unser unerschütterliches Engagement, das Mitarbeitererlebnis als Herzstück unserer Organisation zu verbessern."

Erfahren Sie hier mehr über die ECCCSAs

