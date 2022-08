Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat die Dahua DeepHub Pro-Serie offiziell bei einer weltweiten Online-Einführung vorgestellt. Dahua DeepHub bietet mit einer äußerst geringen Latenz, mit drahtloser Bildschirmfreigabe per Fingertipp, integrierter Kamera und integriertem Mikrofon sowie mit weiteren innovativen KI-Funktionen einen flexiblen, multimedialen Ansatz für das Erteilen von Unterricht und für Konferenzen und schafft eine immersive, interaktive und inhaltsreiche Umgebung für die Teilnehmer.

Traditional methods of learning in classroom settings have several challenges, including poor interaction between students and teachers, and potentially poor visual clarity from some positions in the room. Dahua's DeepHub interactive whiteboard is designed to provide a content-rich, interactive and stimulating learning experience in schools and colleges, consigning to history conventional whiteboards and other presenting platforms. (Photo: Business Wire)