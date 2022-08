New York und Washington und Cincinnati (ots/PRNewswire) -Die kombinierte Lösung integriert die Überwachung von Risikofällen in der Lieferkette und automatisierte Sorgfaltsprüfungen mit fortschrittlicher Transparenz auf Artikelebene und einer mehrstufigen Abbildung der Lieferkette, um Kosten zu senken, Risiken zu mindern und die Einhaltung von Vorschriften für Fachleute aus den Bereichen Beschaffung, Einkauf und Beschaffung im öffentlichen und privaten Sektor zu verbessernExiger, das führende SaaS-Unternehmen für Risikomanagement in der Lieferkette, Risikomanagement für Dritte und Compliance, hat heute die Übernahme von Supply Dynamics bekannt gegeben, der branchenweit ausgereiftesten Plattform für die Zusammenarbeit in der Lieferkette zur Verfolgung, Rückverfolgung und Abstimmung des Einkaufs und der Lieferung von Produkten, Teilen, Rohstoffen und Zutaten von Subunternehmern. Die Integration der SDX-, PAC- und ExplorerRX-Produkte von Supply Dynamics mit Insight3PM, DDIQ und Supply Chain Explorer von Exiger ermöglicht eine durchgängige Transparenz der Lieferkette und ein ganzheitliches Risikomanagement über eine einzige, sichere, cloudbasierte Unternehmensplattform. Die Übernahme positioniert Exiger an der Spitze des SaaS-Supply-Chain-Management-Marktes, der bis 2025 voraussichtlich auf 19,8 Milliarden USD anwachsen könnte.Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat Supply Dynamics bei den Fortune-500-Herstellern und der US-Regierung an Bedeutung gewonnen, da es ihnen hilft, das Problem der fehlenden Transparenz auf Artikelebene zu lösen und kritische Schwachstellen und Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen. Das in Loveland, Ohio, ansässige Unternehmen ist auf Echtzeittransparenz mit Granularität auf Teile- und Rohmaterialebene spezialisiert und beliefert stark regulierte, internationale Fertigungsunternehmen mit komplexen direkten Materiallieferketten, die in hohem Maße auf Outsourcing angewiesen sind. Die Kombination dieser leistungsstarken Fähigkeiten ermöglicht es Exiger, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, Unterbrechungen zu reduzieren und die Ausnutzung von Lieferketten durch Angreifer und Kriminelle auf allen Märkten und weltweit zu minimieren. Dies hilft Unternehmen, von einer reaktiven zu einer vorausschauenden Haltung im Lieferkettenmanagement überzugehen. Die Integration von Supply Dynamics in Exiger ermöglicht es dem Unternehmen, das volle Potenzial seiner Technologie auszuschöpfen und dabei von der umfassenden Risikomanagement-Expertise und der Hochsicherheitsinfrastruktur von Exiger zu profitieren. Die Kunden können auf eine sichere, skalierbare und intuitive Plattform zugreifen, die die Milliarden von Datenpunkten in einer Lieferkette durchforstet und präzise Erkenntnisse über Risiken liefert."Die Auswirkungen von Lieferkettenrisiken und -unterbrechungen sind in der Privatwirtschaft, in der US-Regierung und in weltweiten Organisationen des öffentlichen Bereichs allgegenwärtig", erläutert Exiger-CEO Brandon Daniels. "Die Übernahme von Supply Dynamics und dessen SDX-Produkt durch Exiger ist eine Investition in die Art von zukunftssicheren Lösungen, die der schnell wachsende Lieferkettenmanagement-Markt auch in Zukunft verlangen wird. Die Integration von SDX in die branchenführende SCRM-Plattform von Exiger ermöglicht es den Kunden nun, einen echten Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem sie nicht nur den gesamten Digitalisierungsprozess über ihre globale Lieferkette hinweg verfolgen, sondern auch die kompletten Risikoauswirkungen auf einen Schlag analysieren können. Dies wird eine makroökonomische, mikroökonomische, reputationsbezogene und geopolitische Risikobewertung mit einer Leichtigkeit, Einfachheit und Verlässlichkeit ermöglichen, die nie gegeben war."Die Risikobewertung von Exiger bietet in Verbindung mit der Lieferkettentransparenz auf Artikelebene und der proprietären Datenanalyse von Supply Dynamics ein einzigartig vereinfachtes, umfassendes System, das sowohl den Markt für Lieferketten als auch den Markt für Drittanbietersoftware zu verändern verspricht. Die kombinierte Lösung erhöht die Ausfallsicherheit des Unternehmens, da manuelle, zeitintensive Prozesse entfallen. Mit Hilfe von KI-gesteuerten Tools können die zielgerichteten, mehrstufigen Daten von Supply Dynamics nun automatisch mit den umsetzbaren Risikoerkenntnissen von Exiger angereichert werden, um Lieferketten-, Beschaffungs-, Einkaufs- und Compliance-Managern zu helfen, schnell wichtige Entscheidungen zu treffen."Ich habe die Lieferketten-Krise direkt miterlebt. Die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist für die langfristige Rentabilität eines Unternehmens und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung. Bislang hat jedoch kein einziger Anbieter die Digitalisierung und Effizienz erfolgreich umgesetzt, die für den öffentlichen und privaten Sektor erforderlich sind, um die Risiken von Lieferanten und Lieferketten ganzheitlich zu bewerten und zu verwalten", betonte Trevor Stansbury, Gründer und CEO von Supply Dynamics. "Die Zusammenführung von Exiger und Supply Dynamics ist ein Kraftmultiplikator, nicht nur, weil wir glauben, dass sie der herausragende Akteur auf diesem Markt sind, sondern auch, weil wir uns gleichermaßen verpflichtet fühlen, in die Fähigkeiten zu investieren, die notwendig sind, um einen neuen Branchenstandard zu setzen, der eine fundierte Entscheidungsfindung auf hohem Niveau innerhalb weniger Minuten ermöglicht."Exiger hat bereits damit begonnen, diese beispiellose Fähigkeit in den öffentlichen Sektor einzubringen, indem es SDX, PAC und ExplorerRX von Supply Dynamics in den Vertrag mit der U.S. General Services Administration im Wert von 74,5 Millionen USD aufgenommen hat. Das integrierte Angebot kann ab sofort über den ersten regierungsweiten Vertrag zum Management von Lieferketten und Risiken Dritter genutzt werden. Durch die Übernahme von Supply Dynamics kann Exiger die gleiche Effizienz und die gleichen Fähigkeiten auf den Unternehmensmarkt ausweiten und gleichzeitig als Grundlage für die nächste Phase des operativen und kommerziellen Wachstums dienen.Informationen zu Supply Dynamics:Supply Dynamics bietet Fortune 500-Herstellern Transparenz und Kontrolle über den Materialbedarf ihrer erweiterten Lieferkette in Echtzeit. Die innovativen Lösungen zur Analyse der Lieferkette ermöglichen es den Kunden, die Kosten für Rohstoffe und Komponenten, die in ihre Produkte einfließen, zu senken, Risiken zu charakterisieren und zu quantifizieren, Störungen vorherzusehen, bevor sie eintreten, die Zusammenarbeit mit den Akteuren der Lieferkette zu verbessern und sicherzustellen, dass der rechtzeitige Einkauf und die rechtzeitige Lieferung von Materialien NIEMALS der Grund dafür ist, dass Teile zu spät beim Endkunden oder im Betrieb ankommen. Supply Dynamics beliefert derzeit stark regulierte, weltweit tätige Fertigungsunternehmen in der Öl- und Gas-, Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungs-, Energieerzeugungs-, Chemie-, Kunststoff- und Elektronikindustrie. Das Unternehmen arbeitet auch mit DOD-Programmbüros und einer Vielzahl von US-Regierungsstellen zusammen, darunter die Navy und die Defense Logistics Agency.SDX, das Produkt von Supply Dynamics, ist eine hochsichere, mehrstufige Plattform für die Zusammenarbeit in der Lieferkette, die für komplexe, verteilte Lieferketten in der Fertigung entwickelt wurde. Die preisgekrönte (webbasierte) Multi-Enterprise-Plattform SDX bietet Kunden aus der Wirtschaft und dem US-Verteidigungsministerium Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über die Materialanforderungen (Metalle, Verbindungselemente, Kunststoffe, Elektronik usw.), die in ihre Produkte, Ausrüstungen oder Waffensysteme einfließen, und erleichtert die Echtzeit-Überwachung und -Kontrolle von Tier-1- bis Tier-N-Lieferanten und Materiallisten auf Artikelebene. Weitere Informationen finden Sie unter supplydynamics.com.Informationen zu Exiger:Exiger revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen, Behörden und Banken Risiken und die Einhaltung von Vorschriften verwalten, durch seine Kombination von technologiegestützten und SaaS-Lösungen. In Anbetracht des wachsenden Datenvolumens und der zunehmenden Komplexität der Vorschriften engagiert sich Exiger für die Schaffung eines nachhaltigeren Risiko- und Compliance-Umfelds durch einen ganzheitlichen und innovativen Ansatz zur Lösung von Problemen. Die Mission von Exiger, die Welt sicherer zu machen, treibt die preisgekrönte KI-Technologieplattform an, die entwickelt wurde, um die dringendsten Bedürfnisse des Marktes in Bezug auf ESG-, Cyber-, Finanzkriminalitäts-, Drittanbieter- und Lieferkettenrisiken zu antizipieren. Exiger hat mehr als 30 Auszeichnungen für KI-, RegTech- und Lieferkettenpartner erhalten. Erfahren Sie mehr unter Exiger.com und folgen Sie Exiger auf LinkedIn.Die Risikomanagement-Software und -Dienstleistungen für die Lieferkette von Exiger stehen nun allen Bundesbehörden über den GSA-Vertrag zur Verfügung #: GS-35F-0292U / Auftrag #: 47QFHA22F0027. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Exiger-Team unter SCRMenterprise@exiger.com; oder melden Sie sich an zu den Exiger Webinar Series. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kody GurfeinWeltweiter Marketingleiter von Exiger1.914.393.0398kgurfein@exiger.com Articulate Communications für Exigerexiger@articulatecomms.com1.212.255.1198