Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die ersten Ärzte in Deutschland stellen schon E-Rezepte aus. Schritt für Schritt sollen nun alle Praxen und Kliniken folgen. Apotheken sollen sie ab September überall im Land annehmen und bearbeiten können. Petra Terdenge hat weitere Einzelheiten:Sprecherin: Zunächst startet das E-Rezept für die gesetzlich Versicherten. Sie haben in der Arztpraxis die Wahl, sagt Tina Haase von der Apotheken Umschau:O-Ton Tina Haase 18 sec."Ist der Arzt bereit für das E-Rezept, dann können die Patientinnen und Patienten entscheiden, ob sie einen Ausdruck möchten mit dem Code für das E-Rezept oder ob sie tatsächlich den digitalen Weg gehen. Mit einer speziellen App kann man das E-Rezept auf dem Smartphone erhalten."Sprecherin: Wer das digitale Rezept auf dem Handy hat, kann einige Vorteile nutzen:O-Ton Tina Haase 22 sec."Dann kann man über die App herausfinden, wo das Medikament vorrätig ist. Den Code für das E-Rezept kann man dann an die Apotheke versenden und, wenn man Glück hat, bringt sogar ein Bote das Gewünschte zu einem nach Hause. So kann man etwa in Pandemie-Zeiten Kontakte vermeiden."Sprecherin: Und unter Umständen muss man das Haus gar nicht verlassen, um an das E-Rezept zu kommen:O-Ton Tina Haase 24 sec."Wenn der Arzt eine Video-Sprechstunde anbietet, können die Patientinnen und Patienten sich den Weg in die Praxis manchmal sogar sparen. Das ist zum Beispiel bei Wiederholungs-Rezepten der Fall. Sie empfangen dann das E-Rezept in der App und bekommen das Medikament von der Apotheke nach Hause geliefert. Das heißt, sie müssen gar nicht mehr das Haus verlassen, wenn sie zum Beispiel Fieber haben."Abmoderation: Ab dem kommenden Jahr soll es auch möglich sein, das Rezept mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke einzulösen, schreibt die Apotheken Umschau. Dann sind weder Handy noch Ausdruck nötig.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5310255