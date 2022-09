DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPIONAGE - Der Vizevorsitzende des Bundestags-Geheimdienstgremiums, Roderich Kiesewetter (CDU), hat angesichts des Verdachts der russischen Spionage im Bundeswirtschaftsministerium vor Ausspähversuchen in weiteren Ministerien gewarnt. "Sicherlich ist das nur die Spitze des Eisbergs, die Spionage wird auch andere Ministerien und Einrichtungen betreffen", sagte Kiesewetter dem Handelsblatt. "Somit ist davon auszugehen, dass Russland mit seiner hybriden Vorgehensweise und dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel insbesondere in Deutschland leider durchaus Erfolg hatte." (Handelsblatt)

GRUNDSTEUER - In den ersten zwei Monaten haben erst relativ wenige Immobilieneigentümer die verlangte Grundsteuererklärung abgegeben. Von Anfang Juli bis Ende August gingen bei den Finanzbehörden bundesweit 5,25 Millionen Grundsteuererklärungen elektronisch ein, berichtet die Welt unter Berufung auf das für die elektronische Plattform Elster zuständige Bayerische Landesamt für Steuern. Das entspricht nach der Hälfte der viermonatigen Frist einer Abgabequote von knapp 15 Prozent. Ein weiteres Prozent der Erklärungen landete laut Bundesfinanzministerium bislang in Papierform bei den Behörden. Insgesamt müssen für die geplante Grundsteuerreform 36 Millionen Grundstücke und Gebäude neu bewertet werden. Ende Oktober läuft die Frist für die Steuererklärung ab. (Welt)

NEBENKOSTEN - Der Zentralverband der Wohnungseigentümer in Deutschland, Haus & Grund, fordert gesetzliche Möglichkeiten, die Vorauszahlungen von Betriebs- und Nebenkosten für Mieter regelmäßig anpassen zu dürfen. "Bei den Strom- und Gaspreisen erleben wir derzeit mehrfache Änderungen innerhalb eines Jahres", erklärte der Verband auf Welt-Anfrage. Nach jeder Preisanpassung durch einen Versorger solle deshalb auch eine Anpassung der Vorauszahlungen erfolgen dürfen, heißt es. So seien Verbraucher in der Lage, einen Überblick über die Kostenentwicklung zu haben und könnten ihr Verhalten darauf einstellen. Zahlt der Mieter die Kosten in monatlichen Abschlägen, darf der Vermieter die Vorauszahlungen bislang in der Regel nur im Rahmen einer Abrechnung anpassen, meist also mit der Jahresabrechnung. (Welt)

GASPREISE - Nach der Pipeline-Sperrung brach am europäischen Energiemarkt keine Panik aus - stattdessen breitete sich sogar ein Gefühl der Entspannung aus. Am zentralen Handelsplatz TTF in den Niederlanden sanken die zuletzt auf Rekordwerte gestiegenen Gaspreise rapide. In der Folge gaben auch die Großhandelspreise für Strom deutlich nach. "Russlands Erpressungspotenzial hat sich in Luft aufgelöst", kommentierte Lion Hirth, Energiemarkt-Experte der Hertie School in Berlin. (Welt)

TANKRABATT - Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, warnt vor einer Neuauflage des Tankrabatts: "Den Tankrabatt sollte man auf keinen Fall verlängern: Das sind nach meinen Berechnungen knapp 5 Milliarden Euro in drei Monaten, die man mit der Gießkanne verteilt hat", sagte Frondel der Rheinischen Post. Frondel regte an, lieber über eine weitere Energiepreispauschale nachzudenken: "Die erhalten zwar auch wohlhabende Haushalte, aber weil sie versteuert werden muss, erhalten am Ende Wohlhabende weniger als Geringverdiener." (Rheinische Post)

BUNDESWEHR - Die Bundeswehr kommt mit ihrem Vorhaben, die Truppe besser auszustatten, wesentlich langsamer voran, als von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in Aussicht gestellt worden ist. Zwar existiert mittlerweile ein Sonderprogramm für das Vorhaben. Aber wie Recherchen der SZ zeigen, schleppt sich die Beschaffung hin. Diese sei zwar eingeleitet worden, wie das Verteidigungsministerium erklärte. Mit der Auslieferung an die Truppe werde allerdings erst im Laufe des vierten Quartals, zum Teil erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 begonnen. Noch im März hatte Lambrecht erklärt, es sei nur "eine Frage von Wochen, bis die ersten Verbesserungen bei der Truppe ankommen". (Süddeutsche Zeitung)

September 01, 2022 00:44 ET (04:44 GMT)

