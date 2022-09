Als sich vor gut zwei Jahren das Corona- Virus über die Welt verbreitete und diese mehr oder minder flächendeckend in den Lockdown schickte, war die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen enorm. Die Welt stand plötzlich still. Die Regierungen stemmten sich daher mit aller Macht gegen die drohende größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...