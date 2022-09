The following instruments on XETRA do have their first trading 01.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.09.2022Aktien1 SE0017615644 Alleima AB2 VGG154091083 Bradda Head Lithium Ltd.3 CA02527W1095 American Copper Development Corp.4 DE000A31C305 Mynaric AG5 US6390572070 NatWest Group PLC ADRAnleihen/ETF1 XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.2 XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.3 XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.4 DE000CZ45W81 Commerzbank AG5 XS2483510470 Loarre Investments S.à r.l.6 XS2483511957 Loarre Investments S.à r.l.7 DE000A30VGQ1 Bauakzente Balear Invest GmbH8 AU3CB0291847 International Finance Corp.9 AT0000A303F9 Erste Group Bank AG10 XS2529233814 Intesa Sanpaolo S.p.A.11 DE000HVB72P1 UniCredit Bank AG12 FR001400BBL2 BNP Paribas S.A.13 DE000A3MQYY3 ECHOS Holding AG14 XS2528875714 International Development Association15 DE000A2TR190 Investitionsbank Schleswig-Holstein16 XS2529234200 KommuneKredit17 XS2528323780 Mizuho Financial Group Inc.18 BE0002876572 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]19 DE000HLB7606 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB76X7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 XS2528858033 NatWest Group PLC22 XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.23 IE0001JH5CB4 Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF24 IE00074JLU02 Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF25 IE0002ZM3JI1 Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF