DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (Juli: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,4 (Vormonat: 49) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: -4,3% gg Vq 1. Veröff.: -4,6% gg Vq 1. Quartal: -7,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +10,6% gg Vq 1. Veröff.: +10,8% gg Vq 1. Quartal: +12,7% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 243.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 52,2 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 52,8 Punkte 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.935,50 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.163,00 -1,0% Nikkei-225 27.635,16 -1,6% Hang-Seng-Index 19.649,19 -1,5% Kospi 2.428,75 -1,8% Shanghai-Composite 3.203,13 +0,0% S&P/ASX 200 6.873,10 -1,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Deutlich abwärts geht es am Donnerstag an den meisten Börsen in Ostasien und Australien. Die Vorgaben der US-Börsen sind negativ. An der Wall Street setzte sich am Mittwoch die Überzeugung durch, dass die US-Notenbank die hohe Inflation rigoros bekämpfen werde, selbst um den Preis einer Rezession. Die Renditen der US-Anleihen zogen an und legen am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel weiter zu. Der Aktienmarkt in Schanghai stemmt sich derweil gegen die negative Tendenz. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August unter die Expansionsschwelle gerutscht, was Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli weckt. In Tokio verteuern sich Kadokawa um rund 6 Prozent, nachdem Sony (-1,3% in Tokio) und Tencent (+0,4% in Hongkong) Beteiligungen von 14,09 bzw. 16,25 Prozent an der Kadokawa-Tochter Fromsoftware (FS) erworben haben. Toyota geben um 2,3 Prozent nach. Der Automobilhersteller will in Japan und den USA bis zu 730 Milliarden Yen (etwa 5,2 Milliarden Euro) in die Entwicklung und Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge investieren. Anleger trennen sich aber auch von den Aktien anderer japanischer Autohersteller. Honda verbilligen sich um 2 Prozent und Nissan um 1,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Strengere Vorgaben der US-Regierung für das China- und Russlandgeschäft haben die Aktien von Nvidia im nachbörslichen Handel am Mittwoch stark belastet. Nvidia verkauft zwar nach eigenen Angaben keine Chips nach Russland, doch die Vorgaben für China könnten das Umsatzziel von 5,9 Milliarden Dollar im laufenden Quartal gefährden, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie fiel daraufhin um 6,6 Prozent. Der Kurs des Wettbewerbers AMD sank um 3,7 Prozent. Okta sackten um fast 12 Prozent ab. Der Anbieter von Identitätslösungen hatte zwar starke Zahlen für sein zweites Geschäftsquartal veröffentlicht, doch läuft die Integration des im vergangenen Jahr übernommenen Softwareherstellers Auth0 nicht wie erhofft. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen derweil Nutanix zu einem Kurssprung von fast 19 Prozent. Auch der Ausblick des Anbieters hybrider Cloud-Lösungen überraschte positiv.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.510,43 -0,9% -280,44 -13,3% S&P-500 3.955,00 -0,8% -31,16 -17,0% Nasdaq-Comp. 11.816,20 -0,6% -66,93 -24,5% Nasdaq-100 12.272,03 -0,6% -70,67 -24,8% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 812 Mio Gewinner 1.004 669 Verlierer 2.194 2.518 Unverändert 151 158

Leichter - Ein Erholungsversuch im frühen Handel konnte sich nicht behaupten, denn die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen bestanden weiter. Der Markt kämpfte um eine Richtung, da die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag möglicherweise den Anlass für einen Stimmungsumschwung unter Anlegern bilden könnten, hieß es. Einen Vorgeschmack lieferte der ADP-Beschäftigungsbericht, der enttäuschte. Dieser stützte aber kaum, da Anleger nicht davon ausgingen, dass die Fed das Zinserhöhungstempo abbremse. Die Indizes sind in den vier vergangenen Sitzungen deutlich gefallen, nachdem der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag sich unerwartet aggressiv zu künftigen Zinserhöhungen geäußert hatte. HP fielen um 7,7 Prozent, nachdem der Computer- und Druckerhersteller einen Umsatzrückgang vermeldet und den Ausblick gesenkt hatte. Hewlett-Packard Enterprise (HPE) hatte hingegen im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zwar senkte HPE ebenfalls die Gewinnprognose, doch berichtete CEO Antonio Neri auch von einer "andauernden Nachfrage". Die Aktien verloren "nur" 0,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,47 +3,7 3,43 273,6 5 Jahre 3,31 +3,6 3,27 205,0 7 Jahre 3,28 +7,1 3,21 184,2 10 Jahre 3,16 +5,5 3,11 165,4 30 Jahre 3,28 +6,1 3,22 138,1

Zinserhöhungsfantasien belasteten die US-Anleihen. Zunehmend wird bei der kommenden Notenbanksitzung im September mit einem großen Zinsschritt von 75 Basispunkte gerechnet. Anleger seien zunehmend sicher, dass die Fed bis ins Jahr 2023 hinein die Zinsen weiter anheben werde, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 % YTD EUR/USD 1,0016 -0,4% 1,0051 1,0016 -11,9% EUR/JPY 139,64 -0,1% 139,79 138,70 +6,7% EUR/GBP 0,8649 -0,0% 0,8652 0,8583 +2,9% GBP/USD 1,1581 -0,3% 1,1617 1,1665 -14,4% USD/JPY 139,42 +0,3% 139,08 138,47 +21,1% USD/KRW 1.352,44 +0,8% 1.342,06 1.338,56 +13,8% USD/CNY 6,9037 +0,2% 6,8904 6,8938 +8,6% USD/CNH 6,9132 +0,1% 6,9062 6,9011 +8,8% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8487 7,8473 +0,7% AUD/USD 0,6819 -0,4% 0,6843 0,6891 -6,1% NZD/USD 0,6089 -0,5% 0,6116 0,6146 -10,8% Bitcoin BTC/USD 19.962,44 -2,3% 19.962,44 20.432,06 -56,8% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar profitierte tendenziell von der erwartet falkenhaften Geldpolitik der Fed, der Dollar-Index zeigte sich aber kaum verändert. Analyst Ivan Asensio von der Silicon Valley Bank geht davon aus, dass sich der Dollar erholen und stark bleiben wird, solange die Zentralbanken in Europa und Japan Schwierigkeiten hätten, ihre Zinssätze zu erhöhen. Die UBS verwies zudem auf die Energiekrise in Europa und den trüben Konjunkturverlauf in China. Diese Entwicklungen stützten den vermeintlich sicheren Dollar-Hafen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,10 89,55 -0,5% -0,45 +25,6% Brent/ICE 95,23 95,64 -0,4% -0,41 +28,8% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise setzten ihre jüngste Abwärtstendenz fort. Für die Sorten Brent und WTI ging es um bis zu 2,8 Prozent abwärts, obwohl der Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten deutlich kräftiger ausfiel als erwartet. Die Benzinlagerbestände fielen sogar auf den tiefsten Stand seit neun Monaten. Doch die Rezessionssorgen überlagerten dies. Belastend wirkte weiterhin ein mögliches neues Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran, womit zusätzliches iranisches Öl an den Markt käme. Daneben herrschte weiter Ungewissheit, ob die Opec+ über mögliche Ölförderkürzungen nachdenkt. Gewissheit könnte hier die nächste Sitzung der Opec+ am Montag bringen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.706,35 1.710,95 -0,3% -4,60 -6,7% Silber (Spot) 17,77 18,00 -1,3% -0,23 -23,8% Platin (Spot) 847,45 849,50 -0,2% -2,05 -12,7% Kupfer-Future 3,48 3,52 -1,1% -0,04 -21,5% YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis litt unter den Leitzinsanhebungen rund um den Globus und unter dem tendenziell festen Dollar. Die Feinunze des zinslosen Edelmetalls verlor 0,8 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die Anwälte des früheren US-Präsidenten Donald Trump haben erneut die Durchsuchung des Anwesens des Ex-Staatschefs kritisiert und eine unabhängige Überprüfung der beschlagnahmten Dokumente gefordert. Die Anwälte bekräftigten in dem am Mittwoch eingereichten Gerichtsdokument zudem ihre Forderung, dass ein Gericht einen sogenannten Special Master einsetzt, einen unabhängigen Prüfer, der die vom FBI beschlagnahmten Dokumente untersucht und festlegt, welche Unterlagen Trump zurückgegeben werden müssen. Am Donnerstag steht eine Gerichtsanhörung dazu an.

MENSCHENRECHTE CHINA

Die Vereinten Nationen haben "schwere Menschenrechtsverletzungen" in der chinesischen Region Xinjiang angeprangert und sehen Hinweise auf "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die scheidende UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet legte am späten Mittwochabend nur Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit ihren mit Spannung erwarteten Bericht zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang vor. Darin ist unter anderem von "glaubhaften" Foltervorwürfen die Rede.

INFLATION INDONESIEN

Die Kernverbraucherpreise stiegen im August um 3,04 Prozent zum Vorjahr. Im Juli hatte der Preisauftrieb 2,86 Prozent betragen.

KONJUNKTUR MEXIKO

Die Bank of Mexico senkt ihre Wachstumsprognose für 2023 aufgrund der Erwartung einer langsameren globalen Wirtschaftstätigkeit und einer schwächeren Auslandsnachfrage nach mexikanischen Waren, insbesondere aus den USA. Die Zentralbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr um 1,6 Prozent wachsen wird, nachdem die Prognose zuvor noch 2,4 Prozent betragen hatte

BRUTTOINLANDSPRODUKT SÜDKOREA

Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal in zweiter Lesung um 2,9 Prozent zum Vorjahr; damit wurde der vorläufig gemeldete Wert bestätigt. Im Vergleich zum Vorquartal betrug der Anstieg revidiert ebenso wie vorläufig gemeldet 0,7 Prozent.

GOOGLE / TRUTH SOCIAL

Das US-Technologieunternehmen Google weigert sich, die App von Donald Trumps Onlinedienst Truth Social in seinem App Store Google Play anzubieten. Grund dafür seien ein Mangel an Moderation sowie "mehrere Verstöße" gegen die Google-Richtlinien, sagte ein Konzernsprecher. Truth Social erklärte laut Google daraufhin, dass das Unternehmen "an diesen Fragen arbeite".

RIO TINTO

hat sich mit der kanadischen Turquoise Hill Resources Ltd. über die Konditionen für Übernahme ihrer ausstehenden Aktien geeinigt. Rio Tinto besserte die Offerte nochmals nach und zahlt nun je Aktie 43 kanadische Dollar (32,65 US-Dollar) in bar für die Holdinggesellschaft eines mongolischen Minenprojektes. Zuletzt lag das Angebot bei 40 kanadischen Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.