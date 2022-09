DJ Lufthansa bezeichnet Tarifangebot an Piloten als "sehr gut"

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group hat mit Unverständnis auf den für Freitag angekündigten Pilotenstreik der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) reagiert und das von ihr vorgelegte Tarifangebot als "sehr gut" bezeichnet. Die Forderungen der VC würden die Personalkosten um mehr als 40 Prozent erhöhen. Die Gewerkschaft hatte in der Nacht zu Donnerstag erklärt, die Verhandlungen mit der Lufthansa seien erneut gescheitert und zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind Abflüge von Lufthansa und Lufthansa Cargo an deutschen Flughäfen. Zu den Auswirkungen des Streiks kann der Konzern zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben machen.

"Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC", sagte Michael Niggemann, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der der Deutschen Lufthansa AG, laut der Mitteilung. "Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht - trotz der nachwirkenden Lasten der Corona-Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft."

Der Konzern habe ein Angebot mit 18-monatiger Laufzeit vorgelegt, bei dem Piloten der Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo in zwei Stufen insgesamt 900 Euro mehr Grundvergütung pro Monat bekommen. Davon würden vor allem die Einstiegsgehälter profitieren. Ein Berufseinsteiger als Copilot bzw. Copilotin erhalte so mehr als 18 Prozent zusätzliche Grundvergütung über die Laufzeit, ein Kapitän beziehungsweise Kapitänin in der Endstufe 5 Prozent, rechnet der Konzern vor. Mit dem Tarifabschluss für das Bodenpersonal der Lufthansa habe der Konzern gezeigt, dass er zu signifikanten Lohnzugeständnisse bereit sei.

Alternativ sei der VC angeboten worden, dieses Volumen ganz oder teilweise anderweitig zu verteilen, beispielsweise für strukturelle Änderungen wie Angleichungen der Vergütungstabelle. Zusätzlich biete der Konzern der VC an, gemeinsam die sogenannte Perspektivvereinbarung (PPV) neu abzuschließen, die dem Lufthansa- und Lufthansa-Cargo-Cockpitpersonal eine Mindest-Flottengröße garantiert.

Die Vereinigung Cockpit fordert eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent, einen automatischen Inflationsausgleich sowie eine Anpassung der Tarifstruktur. In Summe würden die Forderungen der Gewerkschaft die Cockpitpersonalkosten von 2,2 Milliarden Euro um voraussichtlich mehr als 40 Prozent beziehungsweise zirka 900 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre erhöhen, teilte der Konzern weiter mit.

Die VC wirft der Lufthansa Group dagegen vor, sie habe einen Verhandlungstermin diese Woche zwar wahrgenommenen, "aber nicht genutzt, um sich mit einem verbesserten Angebot auf die Forderungen der Gewerkschaft zuzubewegen".

Für das Bodenpersonal hatte die Gewerkschaft Verdi Anfang August eine Tarifeinigung mit der Lufthansa erzielt, die deutliche Lohnsteigerungen vorsieht. Zuvor hatte es einen mehr als 26-stündigen Warnstreik der Beschäftigten am Boden gegeben. Die Lufthansa musste deswegen mitten in der Ferienzeit mehr als 1.000 Flüge streichen.

September 01, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)

