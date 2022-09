LUFTHANSA - Im Tarifkonflikt mit der Airline wollen die Piloten am Freitag streiken. Der Arbeitgeber habe in dieser Woche kein verbessertes Angebot vorgelegt, so dass die Verhandlungen gescheitert seien, erklärte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). "Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen." Die VC pocht auf Reallohnsicherung in Zeiten hoher Inflation und Verbesserungen in der Vergütungsstruktur. ...

