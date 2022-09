Weinfelden (ots) -Darauf haben viele Kundinnen und Kunden gewartet: Die Lidl Plus Kundenapp wird um eine Sammelfunktion erweitert. Der sogenannte Rabattsammler kommt in anderen Lidl-Ländern bereits erfolgreich zum Einsatz. Ab sofort ist sie auch in der Schweiz verfügbar. Lidl Schweiz zieht zudem eine positive Zwischenbilanz mit der App und veröffentlicht Einsparungen im Kassenbonbereich.Seit Juni 2021 bietet Lidl Schweiz eine digitale Kundenkarte an. Neben Basis-Informationen wie Filialfinder, Öffnungszeiten oder digitalen Prospekten finden Lidl Plus Nutzer jede Menge zusätzlicher Angebote. Es gibt wöchentlich neue Coupons und Rubbellose mit exklusiven Preisvorteilen auf verschiedene Produkte. Zusätzlich können Kundinnen und Kunden neu Vergünstigungen und Angebote von Shell, Zattoo, Shop Apotheke, Lidl Reisen und Lidl Connect direkt über die App nutzen.Jetzt erhält die App ein grosses Update und wird um eine Sammelfunktion erweitert. Bei jedem Einkauf mit der digitalen Lidl Plus Kundenkarte füllt die Bonsumme automatisch den Fortschrittsbalken des Rabattsammlers. Sobald der Fortschrittsbalken eines der markierten Geschenksymbole erreicht, erhält man einen exklusiven Coupon zugespielt. So bekommt man beispielsweise Gratisprodukte oder Einkaufsgutscheine.Lidl Plus bietet regelmässig grosse Event Kampagnen mit zusätzlichen attraktiven Rabatten, wie zuletzt bei dem Gewinnspiel "1 Jahr Lidl Plus". Zu diesem Anlass wurden bei dem grössten Gewinnspiel über Lidl Plus Gewinne im Gesamtwert von über 250.000 CHF verlost.Erfolgreiche Zwischenbilanz: Zahlen und FaktenAktuell hat die App bereits über 650'000 Downloads in der Schweiz. Im Google Play Store war die App 17 Wochen in den Top 10. In der Kategorie Gratis-Shopping Apps war die App sogar 22 Wochen auf Platz 1 und seit Go-Live dauerhaft in den Top 5. Daniel Ringena, Abteilungsleiter Lidl Plus freut sich über die positive Entwicklung: "Wir können eine sehr positive Bilanz ziehen. Unsere App kommt bei unseren Kundinnen und Kunden sehr gut an und wird immer aktiver genutzt. Es freut mich jetzt besonders, dass wir den Rabattsammler als neue Funktion aufschalten können. Viele weitere tolle Updates und Funktionen sind bei uns bereits in der Pipeline."2.3 Millionen weniger gedruckte Kassenbons dank der AppDank der App kann Lidl Schweiz auch einen deutlichen Rückgang im Bereich Kassenbons verzeichnen. Seit Go-Live im Juni 2021 konnten mehr als 2 Millionen gedruckte Kassenbons eingespart werden. Dabei müssen die Nutzerinnen von Lidl Plus nicht auf den Kassenbon verzichten: Wenn man die App an der Kasse einsetzt, erhält man automatisch einen digitalen Kassenbon, der auf der App gespeichert wird. Lidl Schweiz setzt sich schon seit Jahren für eine Reduktion von Kassenbons ein. Seit Anfang 2017 wird an der Kasse jeweils aktiv gefragt, ob die Kundinnen einen Ausdruck des Kassenbons wünschen. Seit der Einführung dieser Vorgehensweise stellt der Detailhändler deutliche Verbesserungen bei der Sauberkeit fest. Es liegen viel weniger Zettel im Kassenbereich und im Aussenbereich der Filiale, was weniger Abfall bedeutet. Das kommt schlussendlich auch der Umwelt zugute. Mit Lidl Plus konnte der Abfall noch weiter reduziert werden.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100894159