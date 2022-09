Unterföhring (ots) -Historisch - zumindest für die eigene Geschichte. ProSieben MAXX erreicht im August 2022 mit 2,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ein Rekordhoch und feiert den erfolgreichsten Monat seit Sendestart im Jahr 2013. In der Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-39 J.) erzielt ProSieben MAXX im August mit herausragenden 2,7 Prozent Marktanteil ebenfalls einen Allzeit-Bestwert.Besonders beliebt bei den Zuschauer:innen von ProSieben MAXX ist die Serie "Dragon Ball Super". Die Anime-Serie verzeichnet mit 10,1 Prozent (Z. 14-49 J., 05.08.2022) in der Access Prime den höchsten Marktanteil aller ProSieben MAXX-Sendungen. Die Doku-Reihe "Storage Wars" begeistert mit 7,3 Prozent (Z. 14-49 J., 29.08.2022). "ran Football: NFL Live" überzeugt regelmäßig mit Top-Werten und erreicht im August starke 6,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J., 25.08.2022).Programm-Highlight im September: Ab Sonntag, 18. September 2022 zeigt ProSieben MAXX wieder jeden Sonntag bei "ran Football: NFL Live" zwei Spiele der neuen NFL-Saison 2022/2023 live.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group Business Intelligence. Erstellt: 01.09.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christoph KörferCommunications & PRSprecher ProSieben MAXXphone: +49 (0) 89 95 07 - 1178email: christoph.koerfer@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5310335