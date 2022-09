Nasdaq Helsinki Ltd: AFARAK GROUP PLC: CHANGE OF COMPANY NAME

EXCHANGE NOTICE 2022 1 SEPTEMBER 2022 SHARES AFARAK GROUP PLC: CHANGE OF COMPANY NAME The change of Afarak Group Plc's name to Afarak Group SE will be valid in Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 5 September 2022. Company's identifiers New company name: Afarak Group SE Trading code: AFAGR ISIN code: FI0009800098 Order book ID: 24343 Presuming that the new company name will be entered into the Trade Register on 2 September 2022. Nasdaq Helsinki Global Listing Services ********************** TIEDOTE 1.9.2022 OSAKKEET AFARAK GROUP OYJ: YHTIÖN NIMENMUUTOS Afarak Group Oyj:n nimenmuutos Afarak Group SE:ksi tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 5.9.2022 alkaen. Yhtiön perustiedot: Yhtiön uusi nimi: Afarak Group SE Kaupankäyntitunnus AFAGR ISIN-koodi FI0009800098 Order book id: 24343 Edellyttäen, että uusi toiminimi merkitään kaupparekisteriin 2.9.2022. Nasdaq Helsinki Global Listing Services