Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Brian Lee, Leiter der britischen Abteilung von Geek+, übernimmt die Leitung des europäischen GeschäftsGeekplus, der weltweit führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMR), hat eine neue Führungskraft an der Spitze seines Europageschäfts. Brian Lee, der 2018 zum Unternehmen kam und zuvor die Geschäfte von Geekplus in Großbritannien und Irland leitete, wird nun die Geschäfte des Unternehmens auf dem gesamten europäischen Kontinent führen.Brian Lee hatte bereits wichtige Führungspositionen bei Geekplus inne. Im Jahr 2018 trat Brian Lee in die Niederlassung in Hongkong ein, wo er als International Sales Director für das kommerzielle Wachstum des Unternehmens auf den internationalen Märkten verantwortlich war. Er etablierte erfolgreich Geekplus-Projekte in mehr als 10 Gebieten, darunter wegweisende Projekte, die das Unternehmen zum führenden Anbieter von AMR in der Region Asien-Pazifik machten. Im Jahr 2021 übernahm er die Leitung von Großbritannien und Irland und gründete dort die erste Niederlassung des Unternehmens. Bevor er zu Geekplus kam, war Brian Lee 10 Jahre lang bei DHL Supply Chain im Bereich Operations und Business Sector Management tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Logistik, umfangreiche Erfahrungen in der vertikalen Geschäftsentwicklung und im Betriebsmanagement und ist Mitglied des Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT).Yong Zheng, Gründer und CEO, kommentiert: "Brian ist eine echte Bereicherung. In den letzten vier Jahren haben wir gesehen, wie sein Fachwissen unserem Unternehmen geholfen hat, zu wachsen und in mehreren Ländern der Welt eine führende Position einzunehmen. Mit ihm an der Spitze wird der Geschäftsbereich Europa unseren Vorsprung im Bereich der intelligenten Logistik ausbauen und unsere Mission, Europa intelligent zu bewegen, weiter vorantreiben."Zu seiner neuen Ernennung sagte Lee: "Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe als Leiter von Europa & GB zu übernehmen. Ich habe meine Reise mit dem Unternehmen in Asien und in Großbritannien sehr genossen, und diese neue europäische Herausforderung ist sehr aufregend. Mein Ziel ist es, Geekplus dabei zu helfen, unsere Kunden durch eine noch effizientere Projektabwicklung und einen noch umfassenderen Kundendienst noch besser zu bedienen und unser Partnernetz auszubauen, um unsere Technologie noch mehr europäischen Unternehmen zugänglich zu machen."Europa ist ein Schlüsselmarkt mit enormen Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten im Bereich der intelligenten Logistik. Geek+ eröffnete 2019 seine europäische Abteilung mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Dieses Büro hat jetzt über 100 Mitarbeiter. Zu Beginn dieses Jahres feierte diese Abteilung ihr sechzehntes Land, in dem Geekplus-Technologie erfolgreich eingesetzt wird.Angesichts der raschen Expansion des europäischen Geschäfts liegen die Prioritäten für die nächste Entwicklungsphase in der Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der Benutzererfahrung, der Unterstützung der Kunden bei der Beschleunigung ihrer Automatisierung und Digitalisierung mit mehr standardisierten AMR-Anwendungen und der Erweiterung des bereits beeindruckenden europäischen Netzwerks von Partnern, Händlern und Integratoren, die den Zugang zu unserer Technologie ermöglichen.Über Geek+Geek+ ist ein globales Technologieunternehmen, das die intelligente Logistik revolutioniert. Wir setzen fortschrittliche Robotik- und KI-Technologien ein, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für Lagerhäuser und das Lieferkettenmanagement zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von über 500 globalen Branchenführern und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter anerkannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt über 1500 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Südkorea, Festlandchina, Hongkong SAR und Singapur.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.geekplus.com/