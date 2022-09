Berlin (ots/PRNewswire) -Neuer CRO bringt 30 Jahre Erfahrung im Technologievertrieb mitAppian (NASDAQ: APPN) ernennt Christopher Jones zum Chief Revenue Officer (CRO). Dieser wird den weltweiten Vertrieb des Unternehmens - einschließlich des Direktvertriebs, der Partnerschaften sowie der Business Development- und Renewal-Teams - leiten und direkt an Matt Calkins, CEO von Appian, berichten."Ich freue mich sehr, diesem hochkarätigen Team beizutreten", so Jones. "Appian hat sich durch erstklassige Technologie und eine überzeugende Vision, Organisationen und Personen zu unterstützen, eine führende Position in der Low-Code-Branche erarbeitet. Ich freue mich darauf, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsergebnisse mit unserer Plattform zu beschleunigen."Christopher Jones verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb der Technologiebranche. Er hatte leitende Vertriebs- und Partnerschaftspositionen bei branchenführenden Unternehmen inne, darunter Executive Vice President of Worldwide Sales beim Anbieter von Business-Analytics-Plattformen Qlik und Chief Partner Officer bei Infoblox, dem führenden Anbieter von Cloud-first DNS-Management und -Sicherheit. Außerdem wurde er von der Zeitschrift CRN zum Top Channel Sales Leader ernannt."Chris kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zu Appian", so Calkins. "Process Mining, Workflow und Automation wachsen zusammen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm Pionierarbeit in diesem neuen Markt zu leisten."Über AppianAppian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden - Process Mining + Workflow + Automation - in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.Folgen Sie uns auf Appian DACH: Twitter, LinkedInPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1888924/Christopher_Jones.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpgPressekontakt:Für Informationen wenden Sie sich bitte an: Andrea Meienberg,Director,Marketing DACH,pr.dach@appian.comOriginal-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145063/5310376