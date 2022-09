Stuttgart (ots) -Mira Seidel übernimmt Posten der Programmchefin von DASDING / Alina Schröder wird Geschäftsführerin der ARD Koordination Junge AngeboteIm SWR steht ein Doppelwechsel an. Mira Seidel (35) wird neue Programmchefin von DASDING. Nachdem sie diesen Posten bereits kommissarisch als Elternzeitvertretung von Alina Schröder (37) ausgeführt hat, übernimmt sie die Funktion nun vollständig. Alina Schröder, seit 2017 Programmchefin von DASDING, wird zum 1. September Leiterin der ARD Koordination Junge Angebote (KoJA).Neues Programmschema von DASDING weiterhin im FokusDie kommissarische Leitung hat Mira Seidel bereits seit Juli 2021 ausgeführt. In dieser Zeit entwickelte sie ein neues Programmschema für DASDING. "Wir wollen wieder mehr mutige Experimente wagen. DASDING testet, probiert aus, scheitert vielleicht mal mit einem Angebot, aber macht dann einfach mit einem anderen weiter. Das erfordert Freiraum für Kreativität und Vertrauen in die Macherinnen und Macher. DASDING ist nicht mehr "nur" Radiosender, sondern junges Angebot mit unterschiedlichem Content für unterschiedliche Zielrichtungen - sowohl linear als auch digital."Förderung von Talenten bei der Koordination Junge AngeboteAlina Schröders neuer Aufgabenbereich fokussiert sich auf die ARD Mediathek und Audiothek. "Die Koordination Junge Angebote hat den Auftrag, Video- und Audioformate für die Generation Y, also für das Alter von 25-39 Jahren, zu fördern und neue Talente zu identifizieren. Hier möchte ich auf meine Zeit bei DASDING aufbauen und die Talente bei ihrer Entwicklung unterstützen und langfristig binden. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen ARD Kolleg:innen die ARD Plattformen zu stärken und für die zukünftigen Entwicklungen im Bereich Streaming aufzustellen."Informationen zu Mira SeidelMira Seidel wurde am 23. Oktober 1986 in Baden-Baden geboren. Von 2007 bis 2016 studierte sie Rechtswissenschaften in Tübingen und machte in ihrer Zeit als Rechtsreferendarin am Landgericht Heilbronn u. a. eine Station in der Medienrechtsabteilung der Axel Springer SE. Bei DASDING fing sie bereits 2003 als Schülerin an, übernahm Redaktionsdienste und moderierte Sendungen, später wurde sie auch als Nachrichtenredakteurin, -sprecherin und als Hörfunk CvD tätig. 2018 wurde Seidel Wortchefin bei DASDING und war zuständig für die mittelfristige Themenplanung, Projekte mit Dritten und die Konzeption der täglichen Informationssendung "Dein Abend, Dein Update". Von Januar 2020 bis Juli 2021 arbeitete sie als Referentin der SWR Programmdirektion Kultur, Wissen und Junge Formate, bis sie im Juli 2021 die Stelle als kommissarische Programmchefin von DASDING übernahm.Informationen zu Alina SchröderAlina Schröder wurde am 15. Mai 1985 in Koblenz geboren. Sie studierte Medienwissenschaft, Psychologie und Volkswirtschaftslehre in Bonn und absolvierte nach ihrem Studienabschluss ein journalistisches Volontariat beim SWR. Ab 2012 war Schröder als trimediale Redakteurin für DASDING, DASDING.tv und EinsPlus tätig. In dieser Zeit entwickelte sie u.a. einen YouTube-Channel, den sie als Content-Creatorin verantwortete. 2017 wurde Alina Schröder DASDING Programmchefin. Sie legte den Fokus auf die zielgruppen- und plattformgerechte Bespielung der verschiedenen Netzwerke sowie auf die Entwicklung neuer Audio- und Videoformate. Außerdem war sie zuständig für die Formate, die der SWR für funk zuliefert, u.a. MaiLab.Weitere Informationen unter http://swr.li/mira-seidel-alina-schroederNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Maren Schlehe, Tel. 0711 / 929-11328 maren.schlehe@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5310373