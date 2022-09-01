DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAUSCH HLTH 19/28 REGS USC07885AB94 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/29 REGS USC07885AC77 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/28 REGS USC07885AD50 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/30 REGS USC07885AE34 01.09.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAUSCH HLTH 19/28 REGS USC07885AB94 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/29 REGS USC07885AC77 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/28 REGS USC07885AD50 01.09.2022 HZE/EOT
BAUSCH HLTH 19/30 REGS USC07885AE34 01.09.2022 HZE/EOT
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