Optiver nimmt ab 1. September am Handel an der Wiener Börse teil. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Amsterdam, London, Austin, Chicago, Sydney, Taipeh, Hongkong, Shanghai und Singapur global tätig. Optiver wurde 1986 in den Niederlanden gegründet und beschäftigt weltweit über 1.600 Mitarbeiter. "Mit über 35 Jahren Erfahrung als globaler Market Maker und einer starken Erfolgsbilanz im Aktienhandel, freuen wir uns, Mitglied der Wiener Börse zu werden", sagt Andrew Meyer, Head of Cash Equity and ETF Trading bei Optiver. Insgesamt sind derzeit 65 Mitglieder, davon 23 österreichische und 42 internationale Banken und Wertpapierfirmen an der Wiener Börse zum Handel zugelassen. Die Top-Handelsteilnehmer waren im ersten Halbjahr 2022: ...

