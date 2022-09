Ein kostengünstiger MSCI-World-ETF ist für viele Anleger zur Standardlösung für den Vermögensaufbau geworden. Doch es gibt eine solche Fülle an Investitionsmöglichkeiten - darunter viele deutsche Konzerne, die auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken können. Die bekanntesten sammeln sich im deutschen Leitindex DAX. Da scheint es doch vernünftig, einen DAX-ETF in Erwägung zu ziehen. In einem MSCI World-ETF machen deutsche Aktien unter 3 % des Fondsvermögens aus - das ist fast vernachlässigbar ...

