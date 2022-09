Silvergate Capital: starke Entwicklung trotz schwachem Kryptomarkt

Kredite jetzt auch auf Bitcoin? Silvergate Capital hat den Gewinn verdoppelt! Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: SI ISIN: US82837P4081

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Regionalbank aus San Diego in Kalifornien, die zu einem führenden Anbieter von Kapital- und Bankdienstleistungen für den Austausch von Kryptowährungen wurde, hat sich von ihrem Tief vom Juli erholt und konnte inzwischen wieder ein höheres Tief und ein höheres Hoch ausbilden. Der jüngste Rücksetzer zum 50er-EMA testet die blaue Linie mehrfach, der Schlusskurs lag aber stets darüber.

Meine Expertenmeinung zu SI

Meinung: Silvergate Capital hat seinen Gewinn im Jahr 2021 mehr als verdoppelt und auch die aktuellen Halbjahreszahlen lagen deutlich über den Erwartungen. Das Unternehmen zeigte sich in einer Zeit, in der der Kryptomarkt zu kämpfen hatte, fundamental in bester Verfassung. Es sieht zusätzliche Chancen darin, Bitcoin für Kreditvergabezwecke zu verwenden. Sofern das Wertpapier über der letzten Tageskerze Richtung Norden startet, könnte hier ein Long Trade angesagt sein. Eine Belebung des Kryptomarktes wäre natürlich hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich, da sich die Aktie offenbar unabhängig von diesem entwickelt. Schlusskurse unter der Unterstützungslinie wären hingegen ein klares Exit-Signal. Die Zahlen für das dritte Quartal kommen erst am 18. Oktober, so dass wir diesbezüglich vorerst mit keinen Überraschungen zu rechnen haben.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SI.

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2022

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2022