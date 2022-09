Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Inflationszahlen der Eurozone verzeichneten einen weiteren Anstieg gegenüber Juli (August VPI: 9,1%; VPI Kernrate: 4,3%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein kräftiger Rückenwind für den Euro gegenüber dem US-Dollar sei allerdings ausgeblieben. Ob eine tatsächliche Zinserhöhung der EZB nächste Woche dem Euro wieder mehr Stärke verleihen könne, bleibe abzuwarten. Immerhin leide die amerikanische Wirtschaft nicht so stark unter der Energiekrise wie der Euroraum. ...

