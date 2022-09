DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Baywa: Frühzeitig die Weichen gestellt - 2023 winkt Jubiläums-Dividende

Frankfurt am Main (pta011/01.09.2022/10:00) - 01.09.2022 - Die Baywa AG hat nicht nur ein famoses H1 2022 hingelegt, sondern auch erstmals in der Firmengeschichte mit EUR 400 bis 450 Mio. eine konkrete EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2022 präsentiert. Die noch bessere Nachricht: Dieses Ergebnisniveau wird sich in den kommenden Jahren sogar noch ausbauen lassen, womit die Baywa-Aktie ein Basisinvestment im Nebenwerte-Sektor bleibt.

Um die Gewinnentwicklung der nächsten Jahre müssen sich Anleger keine allzu großen Sorgen machen. Zum einen signalisiert die Projektpipeline im Segment Erneuerbare Energien von 20 GW, von denen 1.2 GW im Jahr 2022 realisiert werden sollen, gute Geschäfte in den kommenden Jahren. Zum anderen dürfte die Nachfrage nach Agrargütern ungebrochen hoch bleiben. Das spricht dafür, dass die Baywa das EBIT-Niveau von mindestens EUR 400 Mio. p. a. wird halten können. Wir gehen jedoch davon aus, dass das durchschnittliche EBIT-Niveau, u. a. wegen der guten Planbarkeit der Erlöse und Erträge im Segment Erneuerbare Energien eher bei EUR 500 Mio. p. a. liegen sollte. Käme es so, könnte sich das Ergebnis je Aktie in einer Größenordnung von EUR 6.- einpendeln. Bei einem Kurs von EUR 46.95 am 18.08.2022 errechnet sich daraus ein KGV von günstigen 10. Hinzu kommt die Aussicht auf eine höhere Ausschüttung, die zuletzt EUR 1.05 je Aktie betrug und im Jahr 2023 um einen Jubiläums-Bonus aufgestockt werden könnte, den CFO Andreas Helber im Gespräch mit dem Nebenwerte-Journal in Aussicht stellte.

Anleger können sich freuen, dass sich das Vorstandsduo Prof. Klaus Josef Lutz und Andreas Helber vor vielen Jahren zum Einstieg ins Geschäft mit Erneuerbaren Energien entschloss und das Agrargeschäft auf internationale Beine stellte. Die Früchte dieser frühzeitigen strategischen Weichenstellung können nun eingefahren werden. Wohin die Ergebnisreise geht, zeigt sich eindrucksvoll in den H1-Zahlen 2022. Wenn es gelingt, dieses EBIT-Niveau in den kommenden Jahren zu halten bzw. weiter auszubauen, wovon wir ausgehen, dürfte sich der aktuelle Kursaufschwung fortsetzen. EUR 60 halten wir für angemessen. Stetig steigende Dividenden dürften die Erfolgsrechnung für Anleger zudem weiter verbessern.

Der ausführliche Bericht über die Baywa AG mit dem Vorstandsinterview wird in der September-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

