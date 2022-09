News von Trading-Treff.de Der September steht vor der Tür. Erfahrungsgemäß ein Börsenmonat, in dem viel Bewegung zu erwarten ist. Es stehen wichtige Nachrichten an. Arbeitsmarktdaten und Notenbanktagungen, Ölmarkt- und Chipsektorentwicklung sowie der große Verfallstag am 3. Freitag im September. In der Videobesprechung werden unter anderem die Charts von DAX, DOW, WTI und Gold unter die Lupe genommen. Die großen Bilder von DOW und NASDAQ finden in ...

