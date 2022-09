Pressemitteilung der Insolvenzverwalter der Deutsche Lichtmiete-Gruppe:

Deutsche Lichtmiete: Fortführungslösung steht!

Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß hat gestern Abend einen Kaufvertrag für die "Deutsche Lichtmiete"-Gruppe unterzeichnet. Damit ist die Fortführung der operativen "Deutsche Lichtmiete"-Geschäftsbetriebe gesichert. Erwerber ist die "DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH", eine Gesellschaft der One Square Gruppe aus München.

Der heutigen Vertragsunterzeichnung vorausgegangen war eine Entscheidung der Gläubigerausschüsse der "Deutsche Lichtmiete"-Gruppe vor gut einer Woche. In gemeinsamer Sitzung hatten die Ausschussmitglieder Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß beauftragt, mit One Square in finale Verhandlungen für eine Fortführungslösung zu treten. Die Gespräche mit dem zweiten Bieter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...