Berlin (ots) -Rammstein legen nach und verkünden heute: 2023 geht die Europa Stadion Tournee in eine dritte Runde!Was das bedeutet, konnte man in diesem Jahr bereits in vielen Zeitungen des Landes nachlesen: eine Bühnenkonstruktion, die auch schon mal ein Stadiondach überragt, die Funken und Flammen schlagende Show, die perfekt eingespielte Band, der Humor und das Pathos einer Rammstein-Inszenierung - all das ist in dieser Art, Größe und Qualität in der Musiklandschaft einzigartig. Da ist es nur folgerichtig, dass Rammstein allen Fans und denen, die es noch werden wollen, neue Gelegenheiten bieten, ihre "gigantische Show" (Rolling Stone) live zu erleben, die mit "sehr viel Feuerwerk, viel Knall und Rauch" (Süddeutsche Zeitung) die europäischen "Stadien beben" (Nordkurier) lässt.EUROPE STADIUM TOUR 2023 - Deutschland07.06.2023 München, Olympiastadion08.06.2023 München, Olympiastadion15.07.2023 Berlin, Olympiastadion16.07.2023 Berlin, OlympiastadionTicketpreise: 70,00 - 131,00EUR zzgl. GebührenDer Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 08.09.2022, 10:00 Uhr exklusiv über eventim.com/rammstein. (http://eventim.com/rammstein)Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" haben die Möglichkeit bereits ab Dienstag, 06.09.2022, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 07.09.2022, 10:00 Uhr Tickets zu erwerben.Pro LIFAD-Mitglied können maximal zwei (2) Tickets pro Show im Fanclub-Vorverkauf erworben werden.Da es sich hierbei um ein limitiertes LIFAD-Ticketkontingent handelt, besteht keine Garantie, dass jedes LIFAD-Mitglied Tickets im Fanclub-Vorverkauf erhält.Um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, Tickets zu fairen Preisen zu erwerben, bitten wir Folgendes zu beachten:Alle Informationen zu legitimierten Vorverkaufsseiten für den offiziellen Vorverkauf finden sich unter rammstein.com/tickets. Bei allen anderen Ticketanbietenden, die Rammstein-Tickets zum Kauf anbieten, handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Händler*innen. Rammstein-Tickets, die von nicht autorisierten Händler*innen erworben werden, berechtigen nicht zum Eintritt.Wir empfehlen allen Ticket-Interessent*innen, sich bereits im Vorfeld bei eventim.com/rammsteinein Kund*innenkonto anzulegen, um später, bei Beginn des Vorverkaufes, den Bestellprozess schneller abschließen zu können.Eine Personalisierung der Tickets findet länderabhängig statt (für die Konzerte in Deutschland sind sämtliche Tickets personalisiert). "Personalisiert" bedeutet, dass jedes Ticket an die Person gebunden ist, die namentlich auf dem Ticket erwähnt ist.In Deutschland können pro Kund*in maximal sechs (6) Tickets pro Show erworben werden, inklusive Fanclub-Vorverkauf.Jede Weitergabe der personalisierten Rammstein-Tickets ist untersagt. Im Falle von Krankheit oder Verhinderung können die über Eventim (https://www.eventim.com/)erworbenen Tickets u.a. im fanSALE auf fansale.denach Maßgabe der jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB der MCT Agentur GmbH (https://mct-agentur.com/de/agb)) zurückgegeben werden.Alle Termine der Europa Stadion Tour 2023 finden unter der Leitung der MCT Agentur GmbH statt. Informationen zu allen Shows unter mct-agentur.com.Pressekontakt:MCT Agentur GmbH, Strausberger Platz 2, 10243 BerlinTel: +49 (0)30 53 63 82 00, Fax: +49 (0)30 53 63 2 22E-Mail: presse@mct-agentur.comWeb: www.mct-agentur.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/5310467