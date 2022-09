Erfurt (ots) -Die Medienwelt aus einer neuen Perspektive betrachten, komplexe Programm- und Projektarbeiten erleben, an Arbeitsprozessen mitwirken und mitentscheiden: Zum 25. Geburtstag rief der Kinderkanal von ARD und ZDF den Kinderredaktionsrat als besonderes Partizipationsangebot ins Leben. Nachdem die aus fast 600 Bewerbungen ausgewählten Kinder bereits erfolgreich an der Planung des Sommerferienprogramms mitgewirkt haben, geht es nun weiter zur nächsten Station. Ab dem 4. September wird jede Woche eines der Mädchen und Jungen einen Medientipp im KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) um 20:00 Uhr präsentieren. Welche Bücher oder Games empfiehlt der Kinderredaktionsrat dem KiKA-Publikum? Die Kinder zeigen ihre Auswahl bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Mavie (11), Quentin (11), Jasper (11), Rosalie (11) und Amaya (9) sind seit dem Frühjahr mit viel Engagement Teil des KiKA-Kollegiums. Gemeinsam mit Redaktionen konferieren sie regelmäßig zu Themen, die sie bewegen und finden neue, kreative Lösungen. Alle zwei Wochen trifft sich das Team zum Austausch. Das gesamte Jahr über bekommen sie zentrale Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Redaktionen, Projekte und Produktionen. Wie die Mitglieder des Kinderreaktionsrates bei KiKA arbeiten, ist anschaulich auf kika.de zu sehen.Spannende und vielfältige MedientippsNachdem der Kinderedaktionsrat bereits an der Gestaltung des KiKA-Sommerferienprogramms erfolgreich mitgewirkt hat, machen die fünf jüngsten KiKA-Mitarbeitenden nun das Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) unsicher. Ab dem 4. September wird es jede Woche einen Medientipp geben, ausgewählt von den Kindern des Kinderredaktionsrats. KiKA bietet damit der jungen Generation eine Bühne und profitiert zugleich vom unvermittelten Einblick in die Perspektive der Zielgruppe. Und die Medientipps sind vielfältig: Von spannenden Buchtipps, wie Katja Brandis' Romanreihe "Woodwalkers", über die Spiele-App "Subway Surfers" bis hin zum Videospielklassiker "The Legend of Zelda" ist alles dabei."Es hat super viel Spaß gemacht, aus den vielen Filmen, Spielen und Büchern einen Medientipp auszusuchen," erzählt Amaya. "Ich konnte wirklich den Medientipp einbringen, der mich am meisten interessiert und ich habe mich mit meinem Favoriten sehr ernstgenommen gefühlt," so Jasper. "Der Dreh war einfach mega cool und ich hoffe, den Kindern gefällt, was wir ihnen zu zeigen haben," sagte Rosalie. "Es ist etwas wahnsinnig Besonderes, unseren Teil zu 'Team Timster' beizutragen. Das war wirklich toll," zeigte sich Quentin begeistert. "Die Redaktion war super nett zu uns und hat sich echt dafür interessiert, was wir in die Sendung einbringen wollten," so Mavie."Die Kinder haben wirklich vielfältige Medientipps eingebracht," so "Team Timster"-Redakteurin Steffi Warnatzsch-Abra. "Genau diesen Blick auf die Medienwelt benötigen wir für die Weiterentwicklung unseres Formats und wir sind sehr froh über die Möglichkeit, mit dem Kinderredaktionsrat zusammenzuarbeiten."Die Medientipps im Überblick- Rosalies Medientipp: Die Spiele-App "Subway Surfers" | Ausstrahlung am 4. September- Jaspers Medientipp: Das Buch "D@tenDetektive" | Ausstrahlung am 11. September- Mavies Medientipp: Das Videospiel "The Legend of Zelda" | Ausstrahlung am 2. Oktober- Amayas Medientipp: Die Buchreihe "Woodwalkers" | Ausstrahlung am 9. Oktober- Quentins Medientipp: Das Rollenspiel "Wildermyth" | Ausstrahlung am 16. Oktober"Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb (Rubriken: Buchtipps, Behind Social Media, Tipps vom Profi) und NDR (Rubriken: Experimente, Filmtipps, Das kleine Mädchen) unter Federführung von KiKA (Rubriken: Spieletipps, Gaming, Promi-Tipps, Kinderfragen, Lexikon und Rahmenmoderation). Verantwortliche Redakteurinnen sind Valentina Grazzi (rbb), Ulrike Ziesemer (NDR) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5310463