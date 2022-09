10.00 Uhr - Verschärfte Corona-Beschränkungen in China setzen den Aktien der europäischen Luxusmarken-Hersteller zu. Die Papiere von LVMH, der Gucci-Mutter Kering, Hermes und Burberry fallen um bis zu 2,7 Prozent. Richemont und Swatch verlieren in Zürich 3,3 und 5,3 Prozent. Mit der Millionenmetropole Chengdu verhängt die größte Stadt seit den zweimonatigen Beschränkungen Shanghais in der ersten Jahreshälfte einen Lockdown. 07.54 Uhr - Spekulationen ...

