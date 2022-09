Bei der 2,2-Megawatt-Anlage handelt es sich Energieversorger Axpo zufolge um das größte alpine Solarkraftwerk der Schweiz. Es soll pro Jahr rund 3,3 Millionen Kilowattstunden Strom und vor allem in den Wintermonaten einen überdurchschnittlichen Ertrag liefern.Im Juni 2021 hat Axpo mit dem Bau des Photovoltaik-Kraftwerks "Alpin Solar" an der Muttsee-Staumauer begonnen. Jetzt ist die in einer Höhe von 2500 Meter über dem Meeresspiegel installierte Anlage vollständig in Betrieb. Das 2,2-Megawatt-Kraftwerk soll Energieversorger Axpo zufolge mit 5000 Modulen pro Jahr rund 3,3 Millionen Kilowattstunden ...

