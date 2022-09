Ispringen (ots) -Mit dem Start in die erste September-Woche beginnt eine aufregende Zeit für die 16 neuen Nachwuchstalente von Rutronik: Denn während der fünf Einführungstage lernen die Auszubildenden und DH-Studierenden ihren Ausbildungsbetrieb kennen und treffen erstmals auf die anderen Nachwuchskräfte sowie das Rutronik-Team.Nach der offiziellen Begrüßung der neuen Auszubildenden und Studierenden geht es direkt mit interessanten Schulungen weiter, in denen die jungen Berufseinsteiger viel Neues über das international tätige Unternehmen Rutronik erfahren. In der Einführungswoche werden grundlegende Informationen zur Firmengeschichte, der Firmenphilosophie und dem Geschäftsmodell der Bauelemente-Distribution vermittelt. Praxisorientierte Themenschwerpunkte, wie Business Knigge, Telefontraining und eine IT-Sicherheitsschulung sorgen für Abwechslung und eine gute Basis für die kommende Ausbildung oder das DH-Studium. Zudem werden die verschiedenen Unternehmensbereiche wie der Vertrieb, das Produktmarketing und Global Marketing Communication vorgestellt. Erstmals seit Corona findet auch wieder ein Rundgang durch das Zentrallager Eisingen statt, aus dem täglich 290 Millionen Artikel verschickt werden.Fester Bestandteil des Onboardings für Auszubildende und Studierende ist das Paten-Konzept. Dies bedeutet, dass eine Patenschaft zwischen einer Nachwuchskraft und einem erfahrenen Teammitglied von Rutronik über die gesamte Ausbildungsdauer geschlossen wird. Die Einführungstage sind die ideale Gelegenheit, um den ersten Kontakt zwischen den Paten und den jungen Talenten herzustellen. Einblicke in den Ausbildungsrahmenplan, der die wichtigsten Stationen der kommenden Jahre abbildet, runden den ersten Teil der Einführungstage ab. Auf großes Interesse bei den Auszubildenden und Studierenden stößt dabei immer wieder die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum in einer der internationalen Niederlassungen Rutroniks zu absolvieren.Für einen lockeren Wochenabschluss sorgt die Ausbildungsrallye durch Ispringen, den Hauptstandort von Rutronik. Eine solche Rallye ist eine gute Gelegenheit, um die Umgebung besser kennenzulernen und gleichzeitig erste Kontakte zu den anderen Auszubildenden und Studierenden zu knüpfen.Im Bildungszentrum Schloss Flehingen in Oberderdingen verbringt die Gruppe die letzten beiden Tage der Einführungswoche. Hier steht vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl im Fokus. In einem Unternehmensplanspiel und bei einem Krimi-Geocaching können die jungen Nachwuchstalente ihren Teamgeist beweisen.Auch in diesem Jahr ist die Einführungswoche wieder die Basis für den gelungenen Start in das Berufsleben und eine tolle Gelegenheit, die Weichen für eine erfolgreiche Ausbildung oder ein erkenntnisreiches Studium bei Rutronik zu stellen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5310519