Der Abverkauf am Gesamtmarkt trifft die Aktie von HelloFresh am Donnerstag einmal mehr mit voller Wucht. Mit dem Fall auf ein neues Jahrestief hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Zudem droht der Abstieg aus dem DAX, was beim Kochboxenversender für weitere Kursverluste sorgen könnte.Am kommenden Montag, 5. September, gibt die Deutsche Börse die neuen Änderungen in der DAX-Familie bekannt. Aktuell ist damit zu rechnen, dass die Marktkapitalisierung von HelloFresh dann nicht mehr ausreicht, ...

