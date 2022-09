BMW plant mit Wasserstoff im Tank

Werbung





BMW möchte eher früher als später ein richtiges Serienangebot mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen auf den Markt bringen. Wasserstoff betankte Autos sind nach Ansicht des Konzerns der letzte Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität. Das Ziel ist es, mit Einführung der "neuen Klasse" 2026/27 Autos mit Brennstoffzellen vorstellen zu können. Den Auftakt machen nun 100 Wasserstoff betriebene Testfahrzeuge des Modells X5. Während die Konkurrenz die Brennstoffzelle aufgrund der Ineffizienz der Batterie eher bei schweren Lastern sieht, möchte BMW die Chance nutzen und eine Alternative zum Elektroantrieb auch für den PKW auf den Markt bringen. Die Technik ist in den Augen des Konzerns mittlerweile weit genug. Das Laden einer Brennstoffzelle dauert nur rund 3 Minuten, es werden deutlich weniger Ladestationen als beim Strom benötigt und die Brennstoffzelle scheint auch extremen Temperaturen standzuhalten.







Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlicher Art und ihre Funktionsweise? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. In unserer hauseigenen Zertifikate-Akademie der HSBC können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Kompakt und übersichtlich können Sie kostenfrei die Unterlagen von über 8 Jahren ganz einfach und bequem als PDF herunterladen. Und falls Sie gerade keine Zeit haben: Die PDF können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und ohne Internetverbindung studieren.







