JLT Mobile Computers wird als Top-Anbieter produktivitätssteigernderTechnologien für die Nahrungsmittel-Logistikausgezeichnet

Robuste Computer nach dem neuesten Stand der Technik und kundenspezifische, auf diebesonderenAnforderungen der Nahrungsmittelbranche abgestimmte Dienstleistungen sichernJLT die Auszeichnung von Food Chain Digest als ‚2022 Top Food Chain TechnologyProvider'

Växjö, Schweden, 1. September 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, wurde von Food Chain Digest, dem offiziellen Magazin des Verbands Food Shippers of America (FSA), als ‚2022 Top Food Chain Technology'-Anbieter gewürdigt. Das zugehörige Preisverleihungs-Programm ist als Ressource für Unternehmen aus dem Bereich der Nahrungsmittel-Logistik gedacht, die auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Nutzung von Technologien für ihre Lieferketten-Strategien und deren Umsetzung sind. Die Besonderheit des ‚Top Food Chain Technology'-Programms besteht darin, dass die Nominierungen seitens der Branche validiert sind. Somit erhalten ausschließlich Unternehmen mit dem besten Ruf und den besten Anwendungsfällen ausreichend Stimmen von Profis aus der Lieferketten-, Transport- und Logistikbranche, um sich diese begehrte Auszeichnung zu sichern.

"Technologie ist zum Rückgrat der Nahrungsmittel-Logistik geworden, in der es auf zuverlässige Verfügbarkeit, Effizienz, Produktivität und Transparenz ankommt", kommentiert Brian Everett, Group Publisher und Editorial Director des Magazins Food Chain Digest, und fügt hinzu: "Das ‚Top Food Chain Technology'-Programm würdigt herausragende Technologien und Dienstleistungen von führenden Unternehmen wie JLT Mobile Computers, die den Nahrungsmittel-Transporteuren bei der Umsetzung ihrer Erfolgsstrategien helfen. Dabei liefert JLT nicht nur die Computer-Hardware, mit der Nahrungsmittel-Transporteure ihren Betrieb rund um die Uhr reibungslos am Laufen halten können, sondern bringt zusätzlich auch seine jahrzehntelange Branchenerfahrung ins Spiel, um als Partner bei der individuellen Anpassung zu fungieren."

"Wir sind überaus stolz, dass die Nahrungsmittelindustrie den Nutzen der robusten Technik und der Dienstleistungen, die wir speziell für die Nahrungsmittel-Logistik zu bieten haben, auf diese Weise würdigt", erklärt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. "Wir arbeiten seit vielen Jahren mit führenden Unternehmen des Nahrungsmittel- und Getränkesektors zusammen. Unsere robusten Geräte sind eigens für die von der Nahrungsmittel-Branche geforderten Features entwickelt und leisten genau das, was von ihnen erwartet wird - nämlich einen absolut zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten, der die Produktivität in der gesamten Lebensmittel-Lieferkette steigert, und zwar vom Feld über die Produktion, den Versand und die Lagerung bis hin zum Teller des Verbrauchers."

Zu den jüngsten Innovationen, die JLT den Rang als ‚2022 Top Food Chain Technology Provider' gesichert haben, gehört der JLT6012A-Computer. Es handelt sich dabei um eine neue, industrietaugliche, robuste Android-Version der populären JLT6012-Serie. Das von Grund auf für höchste Zuverlässigkeit ausgelegte und für Google Mobile Services (GMS) zertifizierte JLT6012A-Terminal deckt die Nachfrage nach Android, die nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie, sondern auch in weiteren Betrieben im Bereich der industriellen Lieferketten rapide steigt. Der für den Fahrzeugeinbau vorgesehene Computer kombiniert professionelle, robuste Hardware mit der oftmals für Android kennzeichnenden Einfachheit, Vertrautheit und Bedienungsfreundlichkeit.

Ausschlaggebend für die Würdigung von JLT als Top-Anbieter für die Nahrungsmittel-Logistik war jedoch nicht nur die Spitzentechnologie, sondern auch das durch große Kundennähe geprägte Geschäftsmodell des Unternehmens. JLT investiert ganz bewusst viel Zeit, um die spezifischen Zielsetzungen, Bedenken, Herausforderungen und Prioritäten des Kunden zu verstehen, bevor Ratschläge für die bestgeeigneten Geräte und notwendigen Individualisierungen ausgearbeitet werden.

Ein gutes Beispiel für diese kundenorientierte Vorgehensweise ist ein bekannter, auf der Fortune-500-Liste geführter US-amerikanischer Nahrungsmittelhersteller, der inzwischen Tausende individuell angepasster Geräte von JLT einsetzt, um die Effizienz seiner Produktions- und Fulfillment-Abläufe zu gewährleisten. Abgesehen von der extremen Zuverlässigkeit der JLT-Geräte und dem lückenlosen Lifecycle-Support hat sich das kundenspezifische Image, das JLT speziell für dieses Unternehmen entwickelte, als immens wertvoll erwiesen. Dieses leistungsfähige Image zeigt stets nur die Elemente, die das Personal für seine jeweilige Aufgabe tatsächlich benötigt. Der dadurch effizienter gewordene Umgang mit den Geräten spart dem Kunden viel Zeit und Geld - vor allem angesichts der großen Zahl der eingesetzten JLT-Computer. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass dieses kundenspezifische Image das Eindringen von Malware und schädlichen Applikationen in das Netzwerk verhindert, wovon die Verfügbarkeit ebenso profitiert wie die Sicherheit.

Mehr über JLT Mobile Computers sowie die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf www.jltmobile.com. Finanzielle Informationen gibt es außerdem auf der Investorseitevon JLT.

Eine Übersicht über die Unternehmen auf der Top Food Chain Technology Liste finden Sie auf www.FoodShippers.orgunter dem Menüpunkt ‚Announcements'.

