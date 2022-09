Heute im gabb: Um 10:54 liegt der ATX TR mit -2.28 Prozent im Minus bei 5978 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -23.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.71% auf 16.375 Euro, dahinter Warimpex mit +1.36% auf 0.821 Euro und Österreichische Post mit +0.63% auf 27.975 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12612 ( -1.71%, Ultimo 2021: 15884, -20.60% ytd). - News zu Andritz, Agrana, AT&S, Wiener Börse, Porr, UBM, Kontron, Marinomed, Pierer ...- Andritz heisser ATXFive-Kandidat per September, AT&S ein Star in Aktien Spezialwerte - Unser Robot sagt: Pierer Mobility, Addiko Bank, Verbund und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 10. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Mayr-Melnhof, Montana Aerospace, OeKB und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...